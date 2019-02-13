Где смотреть онлайн «Олимпиакос» — «Динамо»: расписание трансляций матча Лиги Европы

Спорт

В четверг, 14 февраля, киевское «Динамо» на 33-тысячном стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее (на фото) проведет первый поединок 1/16 финала Лиги Европы против бронзового призера чемпионата Греции «Олимпиакоса» (все билеты на игру были проданы еще в конце января).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА «ОЛИМПИАКОС» — «ДИНАМО».

Кстати, еврокубковый 2018-й «бело-синие» также начинали в Греции, на этой же стадии турнира сыграв 15 февраля в Афинах (восемь километров от Пирея) вничью с АЕКом — 1:1.

Если динамовцы, отстающие от «Шахтера» на семь очков, из-за перерыва в чемпионате Украины с начала года вынуждены были довольствоваться лишь спаррингами на сборе в Испании, то чемпионат Греции в разгаре. В прошлое воскресенье «Олимпиакос» в рамках 20-го тура провел в гостях один из ключевых поединков в борьбе за «золото» с ПАОКом наших Шахова и Хачериди, уступив лидеру — 1:3 (Поденсе, 88 — Виейринья, 3, Бисесвар, 20, Акпом, 82). Отставание команды Педру Мартинша от ПАОКа возросло до 9 очков.

В прямой трансляции матч «Олимипиакос» — «Динамо» на территории Украины покажет телеканал «Футбол 1». Начало встречи 14 февраля — в 19:55. Кроме того, начиная с 19:00, эксперты в студии программы «Путь к Баку» (в столице Азербайджана состоится финальный поединок турнира) обсудят предстоящую дуэль, а после финального свистка подведут ее итоги.

Напомню, что ответная встреча команд Александра Хацкевича и Педру Мартинша состоится 21 февраля на киевском «Олимпийском» (начало — в 22:00). Выход в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА оценивает в 1,1 млн евро призовых.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Фото ФК «Олимпиакос»

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