Спорт

Бедные парни с Мадейры: «Бенфика» забила 10 мячей в матче чемпионата Португалии (видео)

Один из грандов португальского футбола «Бенфика» выдала суперрезультативный матч в чемпионате страны. На родном стадионе «Да Луж» лиссабонцы при поддержке почти 55 тысяч болельщиков разгромили «Насьонал», занимающий в турнирной таблице 16-е место (из 18 команд) — 10:0 (Гримальдо, 1, Сеферович, 21, 27, Сикейра, 50, Пицци, 54, Феррейра, 56, Диаш, 64, Жонас, 85, 90+1 Рафа Силва, 88).

Примечательно, что в составе команды гостей, представляющей остров Мадейра, в начале второго тайма вышел на замену экс-футболист донецкого «Шахтера» Георгий Арабидзе.

Отмечу, что это самая крупная победа «Бенфики» за последние 55 лет (в 1964-м с таким же счетом был разгромлен «Сейшал»).

После 21-го тура «Бенфика» занимает в чемпионате Португалии второе место, на одно очко отставая от «Порту» и на один пункт опережая «Брагу».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Манчестер Сити» с двумя голевыми пасами Зинченко забил шесть мячей «Челси».

Фото Twitter ФК «Бенфика»



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