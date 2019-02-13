«Олимпиакос» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Спорт

В четверг, 14 февраля, киевское «Динамо» возобновит выступления в еврокубках. На стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее подопечные Александра Хацкевича сыграют первый поединок 1/16 финала Лиги Европы против греческого «Олимпиакоса» (начало — в 19:55). Матч, в пригороде Афин, как и остальные еврокубковые игры на этой неделе, начнется с минуты молчания в память о футболисте «Кардиффа» Эмилиано Сале, погибшем в авиакатастрофе над Ла-Маншем (тело аргентинца доставят на родину 15 февраля).

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию встречи «Олимпиакос» — «Динамо»", за которой вы сможете следить в этой новости.

Слова перед матчем

Виктор Цыганков, полузащитник «Динамо»: «Да, у нас не было официальных поединков, но это наша проблема. У нас был месяц сборов, и мы нормально подготовились. Рассчитываем на положительный результат. У нас есть план на завтра. Самое главное настроиться на свою игру».

Александр Хацкевич, главный тренер «Динамо»: «Считаю «Олимпиакос» по содержанию игры самой сильной командой чемпионата Греции. И дома, и на выезде наш соперник показывает довольно агрессивный футбол Завтрашняя игра покажет, в каком состоянии мы. Те показатели, которые у нас есть по итогам контрольных матчей, — всего лишь цифры. Все будет решаться завтра. В плане психологии — тоже. На сборах мы тренировались, играли, разбирали матчи соперника. Одним словом, придерживались той программы, которая у нас была. И мы выполнили ее полностью.

Конечно, я смотрел матч «Олимпиакоса» против ПАОКа. Более того, мы смотрели игру всей командой. Можно долго рассуждать, хорошо для нас или плохо, что накануне «Олимпиакос» проиграл принципиальному сопернику, но поражения — это часть футбола. Переживать долго нельзя — это знает любая команда, любой тренер, любой футболист. Тем более, Лига Европы — это другой турнир, в котором у «Олимпиакоса» свои задачи, свой настрой.

Готовы ли к выходу на поле Буэно и Кадар? Бразилец точно не готовится к завтрашнемупоединку, у него проблемы с приводящей мышцей. Кадар же проведет сейчас с нами тренировку, и по ее итогам мы примем решение относительно его участия в завтрашнем матче".

*Александр Хацкевич

*13 февраля. Тренировка на динамовцев на стадионе в Пирее

Заявка греков на поединок

«Олимпиакос» в своем официальном Twitter обнародовал заявку на поединок с «Динамо» (в списке — 23 фамилии, в протокол матча попадут 18 игроков).

Вратари: Янниотис, Са, Лодыгин;

защитники: Мерия, Цимикас, Кутрис, Миранда, Вукович, Пападопулос, Торосидис, Сиссе;

полузащитники: Камара, Бухалакис, Натхо, Фортунис, Андруцос, Христодулопулос, Масурас, Диаш, Поденсе, Гильерме;

нападающие: Геррэро, Кока.

Основной защитник «Олимпиакоса» не сыграет против киевлян

В среду, 13 февраля, на стадионе «Георгиос Караискакис» «Олимпиакос» провел предматчевое занятие, после чего главный тренер команды Педру Мартинш ответил на вопросы журналистов.

В частности, португальский специалист отметил, что капитан пирейцев Костас Фортунис восстановился после травмы и выйдет в четверг на поле. А вот основной правый защитник «Олимпиакоса» (и сборной Норвегии) Омар Эльабделлауи все еще в лазарете и к поединку с «Динамо» не готовится.

*Защитник сборной Норвегии Омар Эльабделлауи пропустит игру с «Динамо»

*13 февраля. Тренировка «Олимпиакоса» на арене «Георгиос Караискакис»

Греки планируют ротацию

Как сообщает gazzetta. gr, наставник «Олимпиакоса» Педру Мартинш по сравнению с неудачным поединком против ПАОКа намерен внести в стартовый состав команды на поединок с «Динамо» сразу несколько изменений.

Израильтянина Бибраса Натхо в опорной зоне должен заменить Мохамед Камара, Кока выйдет на позиции Мигеля Герреро в атаке, а Диас появится на левом фланге полузащиты с первых минут вместо Христодулопулоса. Кроме того, португальский специалист рассчитывает использовать Константиноса Цимикаса вместо Леонардо Кутриса на левом краю обороны.

*Капитан «Олимпиакоса» Костас Фортунис и главный тренер Педру Мартинш

Рефери из Англии

Стала известна бригада арбитров, которая проведет поединок между «Олимпиакосом» и «Динамо». С судейским свистком соперников выведет на поле английская бригада служителей Фемиды во главе с 39-летним Крэйгом Поусоном.

В прежние годы этот служитель Фемиды дважды пересекался с нашими командами на взрослом уровне. Сначала в октябре 2017-го в албанском Шкодере он зафиксировал победу сборной Украины в отборочном поединке ЧМ-2018 над соперниками из Косово (2:0), а летом прошлого года — ничью (1:1) в матче квалификации Лиги чемпионов «Славия» — «Динамо».

Наиболее важные дуэли в своей судейской карьере этот арбитр ФИФА с 2015 года провел на родине: в 2016-м он работал на игре за Суперкубок Англии «Манчестер Юнайтед» — «Лестер» (2:1), а в 2017-м — на финале Кубка английской лиги «Арсенал» — «Манчестер Сити» (0:3).

*Английский рефери Крэйг Поусон

В Афины — прямо из Испании

Киевские динамовцы, завершив тренировочный сбор в испанской Марбелье, во вторник, 12 февраля, прибыли в Грецию и, разместившись в отеле Marriott Athens, продолжают подготовку к поединку.

*Венгерский защитник киевлян Тамаш Кадар в аэропорту Афин

Все голы «Динамо» на сборах в Испании

Напомню, что тренерский штаб киевлян в ближайшее время не сможет рассчитывать на перенесших операции датчанина Миккеля Дуэлунда, Артема Беседина и вице-чемпиона мира в составе сборной Хорватии Йосипа Пиварича.

«Олимпиакос» в чемпионате Греции

Соперник «Динамо», пробившийся в плей-офф Лиги Европы (второе место в группе вслед за «Бетисом») благодаря домашней победе в последнем туре над именитым «Миланом» (3:1), занимает в чемпионате Греции второе место.

В последнем туре (10 февраля) подопечные Педру Мартинша при судействе испанского рефери Хесуса Хиля уступили ПАОКу на его поле — 1:3 (Поденсе, 88 — Виейринья, 3, Бисесвар, 20, Акпом, 82) и теперь отстают от команды из Салоник на девять очков.

Кстати, в игре с командой Евгения Шахова и Евгения Хачериди «Олимпиакос» прервал свою победную серию в чемпионате и Кубке Греции, насчитывавшую шесть матчей.

Изменения в заявках команд

Динамовцы на стадию плей-офф Лиги Европы дозаявили молодого защитника Никиту Кравченко и испанского форварда-новичка Франа Соля. В то же время из состава удалены перешедший на правах аренды в турецкий «Ризеспор» Николай Морозюк и занятый поисками нового клуба Владислав Калитвинцев.

*Новичок «Динамо» — испанский форвард Фран Соль

Фран Соль с сыном — юным динамовцем

Что же касается «Олимпиакоса» (единственный греческий клуб, продолжающий выступления в еврокубках), то соперник киевлян внес в заявку три фамилии новобранцев — родившегося в Греции российского голкипера Юрия Лодыгина, экс-нападающего «Паниониоса» Гиоргоса Масураса и португальского полузащитника «Монако» Жила Диаша, выступавшего в аренде в английском «Ноттингем Форест» (греки купили его за 3 млн евро). Отзаявлены Яя Туре (свободный агент), Яннис Фетфацидис, Науэль Лейва (вернулся в «Депортиво») и Андреас Янниотис.

Состав «Динамо» дороже почти на 20 млн евро

Авторитетный портал transfermarkt. de оценивает общую стоимость подопечных Педру Мартинша на 18,9 млн евро меньше, чем футболистов «Динамо» (63,9 млн евро против 82,8 млн).

Самые дорогие исполнители греческой команды — Константинос Фортунис (7 млн евро), португалец Даниэл Поденсе (4,5), сенегалец Папу Абу Сиссе, норвежец Омар Эльабделлауи и гвинеец Маду Камара (по 4 млн евро).

Отмечу, что трансферная стоимость форварда-новичка «Олимпиакоса» Франко Сольдано составляет 5 млн евро, но аргентинец не заявлен на плей-офф Лиги Европы.

Что же касается «Динамо», то дороже всех в составе киевлян стоят Виктор Цыганков (10 млн евро), испанский новобранец Фран Соль (6 млн), словенец Беньямин Вербич (5,5 млн), а также бразильцы Сидклей и Че Че (по 5 млн).

*Самый дорогой футболист «Олимпиакоса» Константинос Фортунис

День в истории

Раньше, чем 14 февраля, «Динамо» в своей истории не начинало еврокубковый год никогда. В этот день в 2013-м киевляне на своей клубной арене в рамках Лиги Европы сыграли вничью с французским «Бордо» — 1:1 (Аруна).

Кстати, в прошлом году, днем позже — 15 февраля, «бело-синие» уже гостили в греческой столице (на фото в заголовке), благодаря голу Виктора Цыганкова добыв положительный результат в еврокубковой встрече с АЕКом — 1:1 (кстати, голевой передачей в составе греков тогда отметился нынешний футболист «Олимпиакоса» Лазарос Христодулопулос).

Старый знакомый из Португалии

Главный тренер греков 48-летний Педру Мартинш возглавил «Олимпиакос» в апреле 2018 года, став пятым португальским наставником клуба за шесть лет. До него в Пирее работали Леонарду Жардим, Витор Перейра, Марку Силва и Паулу Бенту.

Мартинш прежде не тренировал за пределами родины и преодолевал квалификацию Лиги Европы с «Маритиму», «Риу Аве» и «Гимарайншем». Будучи футболистом, он выступал на позиции опорного полузащитника в «Спортинге» (в 1995—1998 гг.) и сыграл один матч за сборную Португалии.

Кстати, Педру Мартинш (а также нынешние футболисты «Олимпиакоса» Ахмед Хассан и Родерик) уже пересекался с «Динамо» в еврокубках, когда в 2014-м в группе Лиги Европы дважды проиграл «бело-синим» у руля «Риу Аве» (0:3 — дома и 0:2 в гостях).

*Педру Мартинш

44 года спустя

Единственный раз «Динамо» и «Олимпиакос» встречались в еврокубках 44 года назад, когда осенью 1975-го в 1/16 финала Кубка европейских чемпионов киевляне сыграли вничью в Афинах — 2:2 (Колотов — 2) и обыграли соперника дома — 1:0 (Онищенко).

«Олимпиакос» — «Динамо» — 2:2 (17 сентября 1975 года)

«Динамо» — «Олимпиакос» — 1:0 (1 октября 1975 года)

Стадион «Георгиос Караискакис»

Домашняя арена «Олимпиакоса» (клуб арендует сооружение с 2003 до 2052 года) носит имя Георгиоса Караискакиса — героя войны за независимость Греции, который был смертельно ранен в этой местности. Стадион открыли в 1896 году и впервые использовали на первых Олимпийских играх как… велодром (француз Поль Массон взял три «золота»).

Впервые арена была реконструирована в 1964 году, а полностью разрушена и перестроена заново в 2004-м (способна принять на своих трибунах 33 334 болельщика).

Восьмого февраля 1981 года на старом «Караискакисе» 21 болельщик «Олимпиакоса» погиб во время матча с АЕКом (6:0). В память об этом событии несколько кресел в 7-м секторе новой арены не красного цвета, а черного. Кроме того, на восточной стороне стадиона есть памятник с именами всех погибших в той трагедии.

*8 февраля 2019 года. Футболисты и тренеры «Олимпиакоса» почтили память болельщиков, погибших в 1981 году

На «Георгиос Караискакис» есть кинотеатр, торговый центр, фитнес-зал, кафе, рестораны, бесплатные парковочные места на 2 500 автомобилей, музей «Олимпиакоса» и магазины клубной атрибутики.

«Олимпиакос» дома украинские команды еще не обыгрывал

В прежние годы соперник киевлян пять раз играл с украинскими командами в родных стенах и… ни разу не победил (два поражения, три ничьи): с «Динамо» — 2:2 в 1975-м, с «Черноморцем» — 0:1 в 1992-м, с «Шахтером» — 1:1 в 2006-м, с «Металлистом» — 1:2 в 2012-м и с «Днепром» — 2:2 в 2015-м.

*26 февраля 2015 года. «Олимпиакос» — «Днепр» — 2:2

«Динамо» в Греции

Самый титулованный клуб Украины за годы выступлений в еврокубках четырежды играл в Греции. В 1975-м «бело-синие» сыграли вничью с «Олимпиакосом» (2:2), в 1976-м обыграли ПАОК (2:0), в 1998-м уступили «Панатинаикосу» (1:2) и в 2018-м разошлись миром с АЕКом (1:1).

Путь греков в плей-офф

В прошлом сезоне «Олимпиакос» уступил титул чемпиона Греции, хотя до этого выигрывал национальное первенство семь лет кряду. Команда финишировала третьей позади АЕКа и ПАОКа, получив путевку в третий отборочный раунд Лиги Европы. Там греки одолели швейцарский «Люцерн» (4:0 дома и 3:1 в гостях), а в раунде плей-офф нанесли поражение английскому «Бернли» (3:1 дома, 1:1 в гостях).

В группе Лиге Европы подопечные португальца Педру Мартинша сыграли с испанским «Бетисом» (0:0 дома, 0:1 в гостях), с «Дюделанжем» из Люксембурга (2:0 в гостях, 5:1 дома) и с итальянским «Миланом» (1:3 в гостях и 3:1 дома).

Кстати, «Олимпиакос» выиграл всего три из последних 12 домашних матчей в Лиге Европы. Но при этом с учетом квалификации греки не проигрывают на своем поле в еврокубках на протяжении девяти встреч. «Динамо», в свою очередь, в последних девяти гостевых матчах Лиги Европы проиграло лишь однажды (в 2017-м албанскому «Скендербеу» — 2:3).

Погода в день матча

На 14 февраля синоптики обещают в Пирее (на секундочку — третий по величине город Греции в восьми километрах от Афин) 5—10 градусов тепла. Ночной сильный дождь утром ослабнет и вскоре закончится.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть еврокубковый матч «Олимпиакос» — «Динамо».

Фото ФК «Динамо», ФК «Олимпиакос», Getty Images, football.ua. dynamo.kiev.ua, dynamomania.com



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