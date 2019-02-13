Где смотреть онлайн «Шахтер» — «Айнтрахт»: расписание трансляций матча Лиги Европы

Спорт

В четверг, 14 февраля, донецкий «Шахтер» на харьковском ОСК «Металлист» проведет первый поединок 1/16 финала Лиги Европы против «Айнтрахта» из Франкфурт-на-Майне. Немецкий клуб занял по итогам прошлого сезона в бундеслиге 8-е место, но обеспечил себе участие во втором по значимости еврокубковом турнире благодаря выигрышу национального кубка (в финале была обыграна мюнхенская «Бавария» — 3:1).

Пока «Шахтер» во время зимней паузы в чемпионате Украины проводил два тренировочных сбора в Турции (четыре победы в семи спаррингах), немцы пребывают в игровом тонусе. Бундеслига возобновилась после рождественских и новогодних праздников 19 января, и с того времени «Айнтрахт» провел уже четыре матча в рамках национального чемпионата, в которых одержал одну победу (над «Фрайбургом — 3:1) и трижды сыграл вничью (с «Вердером» — 2:2, дортмундской «Боруссией» — 1:1 и «Лейпцигом» — 0:0). Команда Адольфа Хюттера с 33 очками делит пятое-шестое место с «Байером», отставая от идущего четвертым «Лейпцига» на пять баллов.

В прямой трансляции матч «Шахтер» — «Айнтрахт» на территории Украины покажет телеканал «Футбол 2». Эфир начнется в 21:55. Кроме того, начиная с 21:15, эксперты в студии программы «Путь к Баку» (в столице Азербайджана состоится финальный поединок турнира) обсудят предстоящую дуэль, а после финального свистка подведут ее итоги.

Напомню, что ответная встреча команд Паулу Фонсеки и Адольфа Хюттера состоится 21 февраля во Франкфурт-на-Майне на местной «Коммерцбанк-Арене» (начало — в 19:55).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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