Наука и технологии

Названо имя второй женщины, которая будет зимовать на украинской станции в Антарктиде (фото)

Когда в середине января руководитель Национального научного антарктического центра (ННАЦ) Евгений Дикий сообщил о том, что на предстающую зимовку в Антарктиду на украинскую полярную станцию «Академик Вернадский» оправится метеоролог Оксана Савенко, часть мест в составе экспедиции еще оставалась вакантной. Евгений Дикий сообщил тогда «ФАКТАМ»: не исключено, что компанию Оксане составит женщина-врач, но на место экспедиционного медика претендуют трое мужчин.

— Специальная комиссия отдала предпочтение врачу Наталье Бабий — она отправится на годичную зимовку, — рассказал «ФАКТАМ» сотрудник ННАЦ Владимир Бочкарев. — Думаю, сообщать подробную информацию пока рано. Скажу лишь, что перед отправкой в Антарктиду она вместе с другими зимовщиками пройдет тренинг.

* Врач Наталья Бабий впервые отправится на станцию «Академик Вернадский»

* Оксана Савенко занимается изучением китов и морских котиков. Она уже находится на станции

Участников зимовки (12 человек) отобрали из числа 178 претендентов (среди них 32 женщины). Возглавит экспедицию доцент кафедры зоологии Львовского национального университета имени Ивана Франко Игорь Дикий.



* Биолог Игорь Дикий из Львова возглавит зимовку

Восемь участников экспедиции уже имеют опыт годичных зимовок в Антарктиде. Причем один из них — системный механик Антон Омельченко — приходится правнуком первому украинскому полярнику — тоже Антону Омельченко, который в 1910—1912 годах участвовал в британской экспедиции Роберта Скотта, пытавшегося достичь Южного полюса.





* Этот снимок Антона Омельченко-младшего и его девушки Анастасии сделан перед его отъездом на дебютную зимовку весной 2015 года (Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»)

Отправка в Антарктиду 24-й по счету украинской годичной экспедиции намечена на март. В Южном полушарии в это время начнется осень.

Кроме названных полярников, в команду зимовщиков вошли Евгений Бриллинг, геофизик (Институт геофизики имени Субботина НАН Украины, режимная геофизическая станция «Нижнее Селище», село Нижнее Селище Хустского района Закарпатья), Богдан Гаврилюк, геофизик (Радиоастрономический институт НАН Украины, Харьков), Александр Зулас, метеоролог (Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей, Одесса), Сергей Разумный, метеоролог (Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, Киев), Тарас Белый, метеоролог (Институт геофизики им. Субботина НАН Украины, Киев), Оксана Савенко, биолог (Национальный научный антарктический центр), Андрей Голубенко, дизелист-электрик, Александр Квятковский, системный администратор связи, Богдан Паламарчук, повар.

Первый раз женщины зимовали на станции «Академик Вернадский» в 1997—1998 годах. В той экспедиции встретились и полюбили друг друга ученые Роман Братчик и Светлана Краковская. Сейчас в их дружной семье четверо детей.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что в ближайшее время на станции «Академик Вернадский» планируется провести ремонт и заменить оборудование. В этом году впервые государство выделило на эти цели большую сумму — 19,6 миллиона гривен.

Фото ННАЦ



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