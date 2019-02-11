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Экс-нардеп в эфире росТВ отличился нелепым заявлением об украинских городах (видео)
Бывший народный депутат Украины Василий Волга стал объектом насмешек, излагая на российском телешоу свою версию украинской истории. Волга дофантазировался до того, что приписал основание Харькова и Сум беглым казакам с Правобережья Украины.
Описывая период Руины, Волга продемонстрировал «суперпознания» в истории Украины.
«После воссоединения России с Украиной, после Переяславской рады… Появляется Выговский, или как там его звали… Гетьман… Заканчивается это словом „руина“. С Правобережной Украины казаки начали массово бежать в Украину Левобережную, на территорию Московии и на территорию России стали бежать, основывая Харьков, Сумы, все эти города», — рассказал Волга.
Напомним, российские пропагандисты не устают в своих телешоу обсуждать ими же придуманные фейки об Украине. Так, например, ведущий Андрей Норкин заявил, что в Украине закончились колбаса и сало.
Украинский журналист, которого агитировали ехать выступать на росТВ, пришел к выводу, что ни ведущим, ни зрителям таких телешоу не нужна правда — им нужен эпатаж, массовка из потешных украинцев и отвлечение внимания от внутрироссийских проблем.
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