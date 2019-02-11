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Политика

Нереальный треш: пранкер признался, как собрал митинг за несуществующего политика

19:16 11 февраля 2019   1045
акция
Инф. «ФАКТОВ»

За масштабным розыгрышем избирателей в Одессе и Киеве стоял пранкер Алексей Уткин. Он признался, что хотел подшутить над одним человеком, и совсем не рассчитывал на сотни желающих заработать на выборах.

Объявление о наборе желающих на митинг за кандидата в президенты Сергея Филатова были размещены в интернете, на популярных площадках. За участие в акции обещали от 700 до 1000 гривен и дополнительно премию за каждого приведенного друга. Как сообщает ТСН, в Киеве избирателей собрали на Андреевском спуске, в Одессе — возле памятника Дюку.

Перфоманс, устроенный пранкерами, показал, что пришедшим на акцию было абсолютно все равно, какого кандидата поддерживать. Простейший поиск в интернете показал бы, что среди зарегистрированных кандидатов в президенты никакого Сергея Николаевича Филатова не значится.

Курьезным моментом на акции стало псевдоинтервью: собравшихся попросили прокомментировать, почему они за Филатова. «Я считаю, что это отличный человек», «Показалось, что в его словах много правды, а не ложь, которая везде звучит», «Благодаря этому человеку, решили проблему горячей воды в парадном. На следующий день включили», — рассказывали собравшиеся.

Акция в поддержку Сергея Филатова завершилась неожиданно: участникам митинга сказали, что кандидат неожиданно умер, провалившись в канализационный люк. После этого толпа разошлась. Пранкеры, организовавшие социальный эксперимент, оценили его как «нереальный треш».

Напомним, ранее в Днепре в одном из баров была зафиксирована попытка подкупа избирателей. У женщин пенсионного возраста собирали даные паспорта, а взамен выплачивали деньги.

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