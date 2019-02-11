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Россия созывает Совбез ООН по Донбассу: в Украине назвали причину
Россия неожиданно решила созвать 12 февраля заседание Совбеза ООН. Целью названа четвертая годовщина подписания Минских соглашений по урегулированию на Донбассе. В Украине считают, что целей у россиян две, и они не имеют ничего общего с заявленной.
По мнению пресс-секретаря Постоянного представительства Украины при ООН Олега Николенко, цель россиян — устроить «дымовую завесу» и отвлечь внимание государств — членов ООН от заседания 20 февраля. На этом заседании будет обсуждаться пятилетняя российская агрессия против Украины и ситуация на Донбассе.
«Если российская сторона так горячо занимается Минскими договоренностями, то почему до сих пор не выполнила ни одного из пунктов этих документов?» — подчеркнул Николенко в комментарии Укринформу.
По мнению украинской стороны, россияне спецзаседанием 12 февраля преследуют еще одну цель — отвлечь внимание от важной презентации в ООН. На 12 февраля запланирована презентация Плана гуманитарного реагирования для Украины на 2019 год. В ООН подсчитали, что нужны 163 млн долларов для помощи 2,3 млн украинцев, пострадавших от российской агрессии.
Напомним, в третью годовщину подписания Минских соглашений и в США, и в Европе констатировали, что для прекращения противостояния сделано слишком мало.
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