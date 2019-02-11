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Спорт

Знаменитый футбольный тренер пятый раз стал отцом (фото)

22:08 11 февраля 2019   614
Диего Симеоне с дочерью
Юрий САЙ, «ФАКТЫ»

У знаменитого в прошлом футболиста сборной Аргентины, а ныне главного тренера действующего победителя Лиги Европы «Атлетико» Диего Симеоне родился пятый ребенок.

Супруга 48-летнего специалиста Карла Перейра (тоже аргентинка, давно живущая в Испании), родила девочку, которую назвали Валентиной.

«Добро пожаловать, Валентина», — написал Диего Симеоне на странице в Instagram.

Напомню, что самый высокооплачиваемый тренер топ-5 европейских лиг Диего Симеоне (3,3 млн евро в месяц «грязными») воспитывает трех сыновей от первого брака с итальянской фотомоделью Каролиной Бальдини — Джованни, Джанлуку и Джулиано. А во втором браке у него в 2016-м родилась дочь Франческа.

*Супруга Симеоне Карла с дочерью Фраческой

Кстати, 23-летний Джованни Симеоне — форвард итальянской «Фиорентины», который в нынешнем сезоне забил четыре мяча и отдал столько же голевых передач в 23 поединках серии А. А средний сын специалиста 22-летний Джанлука выступает в Аргентине за «Химнасию и Эсгриму» (ранее играл за итальянский «Фрозиноне» и чилийский «Унион Ла-Калера»).

*Диего Симеоне с отцом и сыновьями Джулиано и Джанлукой

*Джованни Симеоне — форвард «Фиорентины»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что капитан сборной Украины по футболу Руслан Ротань пятый раз стал отцом.

Фото Getty Images, Instagram

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