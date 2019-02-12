Нибиру заменят Марс и Уран: Влад Росс рассказал, чего ждать от «конца света» 14 февраля

Наука и технологии

Дата 14 февраля 2019 года станет очень опасной для человечества. Однако таинственная планета-убийца Нибиру здесь не причем. Такое мнение высказал украинский астролог Влад Росс, пишут российские СМИ.

По мнению астролога, возмутителями спокойствия станут «самые взрывоопасные планеты» — Марс и Уран.

«В такие дни падают самолеты, ломается техника, а люди начинают ссориться и конфликтовать по пустякам. Утечка информации, судебные разбирательства, провальные бизнес-проекты — все это сулит такое сочетание планет», — считает Росс.

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По мнению астролога в первой половине недели риск неприятностей выше.

«Уже 14 февраля Марс перейдет в зодиакальный знак Тельца и резко потеряет свою враждебную агрессивную энергетику… Так что, думаю, что конец света опять отменяется. Надо было придумать другое число. Например, не 14-е, а 12-е. Почему именно 14-е — я не понимаю. Никакая Нибиру нам уже не грозит», — заключил астролог.

Тем временем в Сети появилось видео мощных световых «взрывов» неясного происхождения со спутника «Ломоносов». Многие конспирологи связали эти вспышки с грядущим приходом Нибиру и выразили уверенности в том, что они являются инопланетного характера.

В свою очередь очевидцам из США, округ Санта-Барбары, удалось запечатлеть странный летающий объект вытянутой формы и темного цвета на камеру смартфона. Эксперты уфологи пока затрудняются сказать, что это за объект, но известно это уже не первый раз появления сигарообразных НЛО.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», американская провидица Хизер Спрага, известная своим предсказанием победы Дональда Трампа на выборах в США в 2016 году, заявила о том, что Нибиру — вовсе не выдумка, что планета действительно существует и готовится уничтожить Землю 14 февраля — именно эта дата может стать моментом начала Апокалипсиса.

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