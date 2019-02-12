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Спорт

Умер легендарный голкипер, ставший лучшим без правого глаза (фото, видео)

13:24 12 февраля 2019   493
Гордон Бэнкс
Юрий САЙ, «ФАКТЫ»

В возрасте 81 года умер легендарный футбольный вратарь сборной Англии, чемпион мира 1966 года, обладатель «бронзы» Евро-1968 Гордон Бэнкс, признанный Международной федерацией истории и статистики футбола вторым в списке лучших голкиперов XX века (после Льва Яшина).

*Гордон Бэнкс вместе с партнерами по сборной Англии празднует триумф на чемпионате мира 1966 года

Участник трех мировых первенств Бэнкс провел блестящую карьеру в английских клубах «Лестер» и «Сток Сити», завершив выступления в США. Он шесть раз признавался вратарем года по версии ФИФА (в 1966-м, 1967-м, 1968-м, 1969-м, 1970-м и 1971 годах).

В 34 года Гордон потерял в автокатастрофе правый глаз. Управляя автомобилем неподалеку от своего дома, голкипер врезался в грузовик (именно Бэнкса в итоге признали виновником аварии). «Я задумался о сыгранном накануне матче с „Ливерпулем“, о том, сообщит ли судья Роджер Килпатрик в дисциплинарную комиссию об инциденте, который между нами произошел… Помню, как закричал от страха и боли. Потом был провал, а первое, что я почувствовал, когда очнулся, был запах и вкус крови. Моей крови», — вспоминал позже Гордон Бэнкс.

После аварии хирурги наложили голкиперу 108 швов. Кроме того, Бэнксу удалили правый глаз, в котором застрял осколок лобового стекла.

Несмотря на инвалидность, Гордон Бэнкс в 1977 году принял предложение клуба из США «Форт-Лодердейл Страйкерс» и в 40 лет был признан лучшим вратарем Североамериканской футбольной лиги.

Большую популярность в сети получила фотография, на которой Гордон в матче 1965 года английской премьер-лиги за «Лестер» ловит выбежавшего на поле пса.

Кстати, сэйв Бэнкса после удара Пеле на чемпионате мира 1970 года считается самым выдающимся не только в истории чемпионатов мира, но и во всей мировой футбольной истории.

*Две легенды футбола — Гордон Бэнкс и Пеле

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер легендарный футболист и тренер «Динамо» Олег Базилевич.

Фото Getty Images

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