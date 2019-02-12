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Стало известно, с кем встречался погибший футболист Эмилиано Сала (фото)
Аргентинский футболист Эмилиано Сала, погибший в авиакатастрофе над Ла-Маншем, встречался с бразильской волейболисткой Луизой Унгерер, утверждает Globo. Об этом девушка сама рассказала изданию после гибели 28-летнего Эмилиано.
По словам 31-летней Луизы, она находилась в отношениях с аргентинцем с 2017 года. Они познакомились в Нанте, где играли за одноименные клубы (Эмилиано — в футбол, Луиза — в волейбол).
В качестве доказательства отношений Унгерер поделилась совместной фотографией, на которой, по ее словам, они 14 января отмечают ее 31-летие (за неделю до того, как самолет с Салой на борту пропал по пути из Нанта в Кардифф).
Луиза рассказала, что Эмилиано был очень счастлив подписанию контракта с «Кардиффом», поскольку считал английскую премьер-лигу лучшей в мире. По словам девушки, она разговаривала с Салой в день его исчезновения, но отказалась раскрывать детали.
«Он был человеком с чистым сердцем, временами даже наивным. Я до последнего надеялась, что все будет хорошо. Было очень мучительно следить за новостями, ведь не было известно, что случилось с самолетом, как будут проходить поиски. Теперь я должна быть счастливой не только для себя, но и для него. Я постараюсь быть настолько счастливой, насколько это возможно, потому что это то, чего он хочет», — рассказала Луиза Унгерер в интервью Globo.
Девушка также оставила трогательный пост в Instagram. «Как ты всегда говорил мне: „Спасибо за то, кто ты есть“. Я буду любить тебя вечно!» — написала волейболистка.
*Луиза и Эмилиано
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Нант» в память о Сале навечно закрепил за футболистом 9-й игровой номер.
Фото Instagram
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!
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