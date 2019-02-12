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Скандал с маршрутчиком, бросившим на остановке ребенка без сознания: выяснились новые детали
В Днепре провели расследование инцидента в маршрутном автобусе № 127, водитель которого высадил потерявшую сознание девочку. В комментарии городскому сайту 056.ua глава профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепра Михаил Тонконогий заявил, что к водителю направили заместителя директора по безопасности движения, чтобы получить объяснения по этой ситуации, однако подчеркнул, что подтвердить факт того, что этот инцидент произошел на самом деле, так и не удалось.
К тому же, в час «пик» при полном салоне людей высадить девочку физически очень сложно.
«В „Богданах“ водитель должен заглушить машину, встать с места и обойти автобус. А сделать это с полным салоном пассажиров быстро и незаметно не выйдет», — пояснил он.
Через некоторое время стало известно, что водитель опроверг инцидент.
«Водитель говорит, что никого не высаживал и, более того, к нему никто из пассажиров не обращался с просьбой остановить автобус, потому что кому-то стало плохо. Скорее всего, девочку вывели на свежий воздух», — заявил Тонконогий.
Напомним, об инциденте в маршрутке № 127, которая ехала по линии поселок Мирное — парк Шевченко утром 11 февраля, в соцсети сообщила мать девочки, которая искала свидетелей произошедшего. По ее информации, инцидент с дочерью случился в промежуток времени с 8:15 до 8:35.
А под Киевом в маршрутном такси № 716 водитель поднял руку на ребенка за то, что тот спросил, можно ли проехать по льготе. У подростка было удостоверение, дающее право на такой проезд.
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