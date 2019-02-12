26.99 / 27.24 30.49 / 30.94
Киев: 0
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

19-летний парень принес «Роме» победу в матче Лиги чемпионов с «Порту»: видеообзор матча

23:55 12 февраля 2019   511
Рома Порту
Юрий САЙ, «ФАКТЫ»

Во вторник, 12 февраля, в Риме в присутствии на трибунах почти 52 тысяч болельщиков состоялся первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между полуфиналистом прошлого розыгрыша итальянской «Ромой» и португальским «Порту» — командами, которые, в частности, оставили за бортом турнира российские ЦСКА и «Локомотив».

В первом тайме соперники, главным образом, сражались в центре поля. До перерыва запомнился разве что удар форварда римлян Эдина Джеко в штангу (35-летний голкипер «Порту» Икер Касильяс в этот вечер обновил собственный рекорд — 174-й поединок испанца в Лиге чемпионов).

Во второй 45-минутке удача все-таки улыбнулась «Роме», которая ранее ни разу не побеждала «Порту» в еврокубках (два поражения, две ничьи). На точные удары на 70-й и 76-й минутах 19-летнего Николо Дзаньоло гости ответили голом на 79-й минуте Адриана Лопеса — 2:1.

Ответная встреча соперников состоится 6 марта на стадионе «Драгау» в Порту.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию поединка Лиги чемпионов «Аякс» — «Реал».

Фото Twitter ФК «Рома»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...

Киев
0

Ветер: 3 м/с  3
Давление: 751 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины