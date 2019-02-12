19-летний парень принес «Роме» победу в матче Лиги чемпионов с «Порту»: видеообзор матча

Спорт

Во вторник, 12 февраля, в Риме в присутствии на трибунах почти 52 тысяч болельщиков состоялся первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между полуфиналистом прошлого розыгрыша итальянской «Ромой» и португальским «Порту» — командами, которые, в частности, оставили за бортом турнира российские ЦСКА и «Локомотив».

В первом тайме соперники, главным образом, сражались в центре поля. До перерыва запомнился разве что удар форварда римлян Эдина Джеко в штангу (35-летний голкипер «Порту» Икер Касильяс в этот вечер обновил собственный рекорд — 174-й поединок испанца в Лиге чемпионов).

Во второй 45-минутке удача все-таки улыбнулась «Роме», которая ранее ни разу не побеждала «Порту» в еврокубках (два поражения, две ничьи). На точные удары на 70-й и 76-й минутах 19-летнего Николо Дзаньоло гости ответили голом на 79-й минуте Адриана Лопеса — 2:1.

Ответная встреча соперников состоится 6 марта на стадионе «Драгау» в Порту.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию поединка Лиги чемпионов «Аякс» — «Реал».

Фото Twitter ФК «Рома»

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