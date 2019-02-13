Бутылка пива с трибун и мат Ди Марии: скандальные подробности матча ЛЧ «МЮ» — «ПСЖ» (фото, видео)

Спорт

Первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Пари Сен-Жермен» (0:2), в котором англичане прервали свою 11-матчевую серию без поражений при норвежце Оле-Гуннаре Сульшере, не обошелся без скандалов (восемь желтых карточек и удаление с поля чемпиона мира Поля Погба — это еще цветочки).

В начале второго тайма болельщики «МЮ» решили устроить обструкцию «предателю» — экс-игроку «Юнайтед», а ныне полузащитнику парижан Анхелю Ди Марии, швырнув в него бутылку с пивом, когда аргентинец собирался подать угловой. Впрочем, Анхель не растерялся: он поднял бутылку, сделал вид, что выпил, и отбросил в сторону. Более того, вскоре Ди Мария сделал вторую в матче голевую передачу.

then Di Maria thought about drinking a beer Man United fans threw at him…



And then he assisted on the second PSG goal…



Have a day, lad pic.twitter.com/I5NvinRHCp — Henry Bushnell (@HenryBushnell) 12 февраля 2019 г.

Кстати, еще после первого гола в ворота англичан Анхель Ди Мария повернулся к трибунам и эмоционально выкрикнул болельщикам матерное fuck off puta. Похоже, накипело: и неудавшаяся в «МЮ» карьера, и ограбленный в 2015-м в Манчестере дом Анхеля…

Как бы там ни было, статистика свидетельствует, что манкунианцы обречены еще до начала ответной встречи, которая состоится 6 марта на «Парк де Пренс» в Париже. В плей-офф Лиги чемпионов известны 34 случая, когда команда выигрывала первый поединок в гостях со счетом 2:0 или крупнее. В итоге ни разу проигравшая команда не смогла отыграться в ответном выездном матче.

Кстати, «ПСЖ» — первый французский клуб, одолевший «МЮ» на знаменитом «Олд Траффорд». Более того, как сообщает Opta, «Юнайтед» впервые в своей истории проиграл на домашней арене в еврокубках с разницей более чем в один мяч («Олд Траффорд» — домашний стадион «МЮ» с 1910 года, исключая период с 1941 по 1949 годы, когда стадион был разрушен в результате бомбардировок в ходе Второй мировой войны).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов «Аякс» — «Реал».

Фото Getty Images



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