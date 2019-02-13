Будет ли еще падать доллар: эксперты дали прогноз

Деньги

С начала февраля гривня продолжает уверенно повышаться. Так, на 13 февраля Нацбанк установил соотношение доллара к гривне на уровне 27,01 грн. Таким образом, за день гривня подорожала на 5 копеек, за неделю укрепилась на 21 копейку, а если говорить о начале 2019 года, то с января курс доллара просел на 1 гривню 16 копеек. Правда, финансисты отмечают, что темпы роста стоимости украинской национальной валюты начали замедляться.

— За неделю, с 5 февраля, доллар подешевел во всех сегментах валютного рынка на 0,3−1,3 процента, — рассказал старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, официальный курс снизился с 27,42 грн до 27,06 грн (минус 1,3 процента). Спрос-предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», изменились за это же время с 27,12−27,15 до 27,05−27,08 грн (минус 0,3 процента). Средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках опустились с 27,08−27,35 до 26,92−27,18 грн (минус 0,6—0,7 процента).

Следует отметить, что наиболее активно курс доллара падал в первой половине прошлой недели. С четверга, 7 февраля, укрепление гривни существенно замедлилось, курсы стабилизировались у отметки 27 грн. Что касается прогнозов, то на этой неделе мы ожидаем продолжения снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться примерно по 27 грн, а наличный доллар в банках будет стоить 26,8−27,1 грн.

Финансисты констатируют, что первая неделя работы новых правил регулировки валютного рынка прошла успешно: межбанк и наличный сегмент привыкают к новым правилам и никакого ажиотажа нет. Например, онлайн-продажа валюты буквально за считаные дни стала обычным явлением и не вызвала спекуляций.

— На укрепление гривни положительно повлияли вступившие в силу новые законодательные нормы по валютной либерализации, — считает директор казначейства «Банка Кредит Днепр» Олег Куринной. — На межбанке это привело к преобладанию предложения валюты над спросом и, как следствие, падению ее курса. Такая расстановка сил мотивирует Нацбанк выкупать в резерв излишки долларов на торгах. По разным оценкам, ежедневно регулятор приобретал на межбанке от 20 до 25 млн долларов.

Вместе с тем финансисты отметили, что темпы укрепления гривни снизились, а во вторник, 12 февраля, на межбанке доллар даже начал дорожать.

— Во вторник, 12 февраля, на торгах курс валюты США приподнялся на 9 копеек и закрепился в рамках 27,08−27,14 грн, — сообщил начальник управления дилинговых операций «Райффайзен банка Аваль» Юрий Гриненко. - Это говорит о том, что на межбанке сокращается валютный излишек. С утра доминировали продажи доллара, и их выкупал Нацбанк по цене в 26,98 грн. Регулятор совокупно приобрел около 10 млн долларов. Однако после того, как Нацбанк пополнил свои золотовалютные резервы и ушел с торгов, оказалось, что валютный избыток был совсем небольшим, и к вечеру доллар вырос в цене.

Наличный рынок чутко отреагировал на изменение на межбанке и во второй половине дня 12 февраля ценники в обменных пунктах показали небольшой рост доллара: средний курсовой диапазон при продаже валюты США зафиксировался в диапазоне 27,09−27,14 грн. При этом финансисты и аналитики уверены, что до конца недели гривня снова усилит свои позиции и курс доллара просядет еще на 7—10 копеек.

Что касается евро, то после скачка на минувшей неделе сейчас европейская валюта дешевеет. Так, 7−8 февраля курс евро повысился на 12 копеек, а с понедельника, 11 февраля, снова подешевел — на 20 копеек. 13 февраля Нацбанк установил курс европейской валюты на уровне 30,51 грн. То есть за день евро согласно официальному курсу потерял 1 гривню 9 копеек. Правда, в обменных пунктах это не так заметно. Там евровалюта снизилась всего на 7—14 копеек: покупка — по 30,70−30,75 грн, продажа — по 30,90—31,10 грн.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о новых правилах покупки валюты в эксклюзивном материале «Украинцам разрешили открывать счета за границей и покупать валюту в банкоматах: как это работает».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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