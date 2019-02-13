26.99 / 27.24 30.49 / 30.94
Киев: 0
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

За полицейского, арестованного после событий у Подольского РУВД Киева, внесли залог

10:52 13 февраля 2019   515
Задержание активистов, 8.02.2019
Инф. «ФАКТОВ»

Кандидат в президенты Украины Илья Кива внес 115 тысяч гривень в качестве залога за киевского полицейского Василия Мельникова, которого суд арестовал по подозрению в избиении члена националистической организации С14.

Соответствующее видео Кива разместил в своем Facebook.

«Вношу залог за полицейского Василия Мельникова», — говорится в комментарии к видео. В кадре политик находится у банковской кассы.

9 февраля 2018 года полиция Киева задержала группу молодых людей с символикой С14, у которых изъяли ножи, газовые баллончики и пистолет. По словам задержанных, они участвовали в акции «Кто заказал Катю Гандзюк?». При задержании прозошла потасовка, во время которой один из правоохранителей крикнул «Ложись, Бандера!». Позднее была установлена его личность — Василий Мельников.

Шевченковский районный суд арестовал его на два месяца с возможностью выйти под залог в сумме 115 000 грн.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.

Киев
0

Ветер: 3 м/с  3
Давление: 751 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины