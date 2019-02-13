Политика

За полицейского, арестованного после событий у Подольского РУВД Киева, внесли залог

Кандидат в президенты Украины Илья Кива внес 115 тысяч гривень в качестве залога за киевского полицейского Василия Мельникова, которого суд арестовал по подозрению в избиении члена националистической организации С14.

Соответствующее видео Кива разместил в своем Facebook.

«Вношу залог за полицейского Василия Мельникова», — говорится в комментарии к видео. В кадре политик находится у банковской кассы.

9 февраля 2018 года полиция Киева задержала группу молодых людей с символикой С14, у которых изъяли ножи, газовые баллончики и пистолет. По словам задержанных, они участвовали в акции «Кто заказал Катю Гандзюк?». При задержании прозошла потасовка, во время которой один из правоохранителей крикнул «Ложись, Бандера!». Позднее была установлена его личность — Василий Мельников.

Шевченковский районный суд арестовал его на два месяца с возможностью выйти под залог в сумме 115 000 грн.



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