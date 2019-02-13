Глава «Громадянської позиції» на Волыни ушел из политики

Политика

Глава Волынской областной организации партии «Громадянська позиція» Сергей Чуриков заявил, что уходит из политики. Причиной такого решения он назвал сотрудничество лидера партии Анатолия Гриценко с экс-«регионалами». Об этом Чуриков написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Причиной выхода является назначение Ивана Смитюха доверенным лицом Анатолия Гриценко в 21 округе у нас на Волыни. И хотя я прямо не причастен к такому назначению (мне бы в страшном сне такое бы не приснилось), я не могу после этого оставаться председателем партийной организации в области. Смирившись с таким, я бы не мог гулять по Институтской, не мог бы смотреть в глаза ребятам, с которыми мы рисковали жизнью зимой 2013−2014 г. Есть и рациональная часть (решения выйти из партии. — Авт.) — такое назначение наносит значительный репутационный вред партии и кандидату как в области, так и в Украине, ограничивает возможности объединиться с демократическими силами / кандидатами», — написал Сергей Чуриков.

О доверенном представителе кандидата в президенты Анатолия Гриценко Иване Смитюхе известно, что он — директор Ковельского хлебокомбината. В 2010—2012 годах был председателем Ковельской РГА, депутатом Волынского облсовета от Партии регионов, кандидатом в нардепы от регионалов. Родной брат Ивана Смитюха Георгий Смитюха был народным депутатом от Партии регионов.

Решение Сергея Чурикова выйти из партии во избежание репутационных потерь из-за назначения Смитюха доверенным лицом лидера «Громадянської позиції» спровоцировало информационную бурю на Волыни. Ведь Чуриков — не только глава областной организации «Громадянської позиції» — он активный участник Евромайдана, волонтер, член комиссии по аттестации местных полицейских; активист, мнение которого важно для жителей области. В частности, «Волынские новости» написали: «Это не мираж, а правда. „Регионалы“ захватили руководство партией Гриценко на Волыни и руководят вчерашними романтиками, которые… пподдерживали его на протяжении многих лет… не только морально, идейно, но и финансово». По данным СМИ, Чуриков и его компания «Европейский стандарт Украины» (специализируется на ремонте кораблей в Польше) были основными спонсорами местной ячейки «Гражданской позиции».

Комментируя сложившуюся ситуацию, Анатолий Гриценко в телефонном разговоре с активистом движения «Честно» сказал: «Каждый принимает свое решение самостоятельно. Мы движемся вперед. Людей из нашей команды вы знаете. О ситуации в различных областях … то там власть преимущественно в руках кланов. У нас регионалов не будет».

В свою очередь Иван Смитюх заявил, что не знаком лично ни с Чуриковым, ни с Гриценко, но «доверяет, поэтому и предложил им свой голос».

Ранее Анатолий Гриценко сообщил, что кандидатом от партии «Гражданская позиция» на должность главы СБУ является генерал Трепак, который во времена Януковича был начальником управления внутренней безопасности СБУ (2010−2011 гг.), а с 2014 по 2016 год занимал пост главы департамента СБУ по борьбе с коррупцией, а кандидатом на пост министра обороны — полковник Иван Апаршин, который с 2010 по 2014 год возглавлял департамент оборонной политики и политики безопасности в секретариате правительства Николая Азарова.

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