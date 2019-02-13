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Свитолина на старте турнира в Катаре победила чемпионку «Ролан Гаррос-2017»: видеообзор матча
Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина (седьмая позиция в мировом женском рейтинге) успешно стартовала на турнире Qatar Total Open, проходящем в Дохе (Катар). Получив от организаторов wild card, украинка начала свое выступление со второго круга, в котором встретилась с чемпионкой «Ролан Гаррос-2017» Еленой Остапенко из Латвии (22-я).
Ранее теннисистки встречались между собой дважды, и в обоих случаях сильнее оказывалась представительница Латвии — в 2017-м на Уимблдоне она выиграла 6:3, 7:6 (6), а в 2018-м в Майами взяла верх 7:6 (3), 7:6 (5).
На этот раз удача была на стороне нашей соотечественницы. Элина уверенно провела встречу, которая в общей сложности продлилась 81 минуту, и одержала победу в двух сетах — 6:4, 6:4.
К слову, накануне своего отъезда в Доху Свитолина пообещала, что за каждую подачу навылет в матчах турнира будет жертвовать по 100 долларов детской больнице в Одессе. В матче с Остапенко украинка сделала семь эйсов, и уже серьезно пополнит бюджет лечебного учреждения. А ведь это только начало…
За выход в четвертьфинал турнира Свитолина заработала 24 360 долларов. В следующем матче соперницей нашей теннисистки станет чешка Каролина Мухова (132-я), которая в своем матче обыграла Се Шувэй из Тайваня (31-я) — 6:2, 6:4.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина заключила пари с шоуменом перед турниров в Катаре.
Фото Getty Images
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