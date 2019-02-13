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Происшествия

На шахте в Кривом Роге погибли люди: первые детали ЧП

17:51 13 февраля 2019   371
шахта «Юбилейная»
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 13 февраля, в Кривом Роге (Днепропетровская область) на шахте «Юбилейная» произошло ЧП — под землей погибли двое рабочих.

Напомним, осенью прошлого года на шахте «Эксплуатационная» в Запорожье, где произошел обвал породы, также погиб горняк.

В полиции и ГосЧС Кривого Рога факт гибели шахтеров подтверждают. Тела находятся на глубине без признаков жизни. На месте работают правоохранители, медики и горноспасатели.

Обстоятельства и причины смерти пока неизвестны.

Как сообщает «Первый Городской», несчастный случай произошёл около 7:00, после ночной смены, на горизонте 1 340 метров.

Мастер и проходчик задохнулись газом, который скопился после взрыва горной породы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о гибели шахтеров в российском Междуреченске. Шесть шахтеров погибли, еще 16 пострадали в результате падения автобуса, который вез смену на угольный разрез.

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