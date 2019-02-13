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Спорт

Цуренко на турнире в Катаре уступила экс-первой ракетке мира

19:22 13 февраля 2019   106
Цуренко на турнире в Катаре уступила экс-первой ракетке мира (видео)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Украинская теннисистка Леся Цуренко (24-я ракетка в мировом женском рейтинге) прекратила свои выступления на турнире Qatar Total Open, проходящем в Дохе (Катар).

Следом за победой в первом круге над испанкой Лаурой Арруабарреной-Весино (94-я) — 6:3, 6:0, наша соотечественница противостояла Симоне Халеп из Румыния (3-я), которая до Australian Open-2019 занимала первую строчку в списке лучших теннисисток мира. Ранее спортсменки четыре раза встречались между собой, и во всех случаях сильнее была румынка — в 2012-м в австрийском Линце (Цуренко снялась при счете 0:3 не в ее пользу), в 2013-м в голландском Хертогенбоше (3:6, 1:6), в 2014-м на Уимблдоне (3:6, 6:4, 4:6) и в 2018-м в американском Цинциннати (4:6, 1:6).

Не справилась Леся с неудобной для себя соперницей и в этот раз. В первом сете наша теннисистка проиграла румынке пять геймов подряд, а во втором Халеп довела матч до своей победы — 6:2, 6:3.

За свое участие на турнире Цуренко заработала 13 065 долларов. Халеп же в четвертьфинале сыграет с немкой Юлией Гергес (16-я), которая в своем матче обыграла американку Элисон Риск (52-я) — 6:1, 6:7 (5), 6:4.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина на старте турнира в Катаре победила чемпионку «Ролан Гаррос-2017».

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