27.04 / 27.28 30.47 / 30.92
Киев: +1
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Отстранение Супрун: принято важное решение для полноценной работы Минздрава

22:28 13 февраля 2019   638
Ульяна Супрун
Инф. «ФАКТОВ»

Кабинет министров принял распоряжение, которое позволяет Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения, кроме исключительных полномочий министра как члена Кабмина.

«Это распоряжение является консолидированным решением правительства, которое позволяет разблокировать наиболее критические вопросы работы Минздрава. Этот исключительный шаг Кабинета министров является ответом на то, что работа Минздрава была заблокирована решением Окружного административного суда г. Киева», — говорится в сообщении Кабмина.

Распоряжение правительства позволяет утвердить распределение вакцин и лекарств в регионы, отправить на зарубежное лечение 44 украинцев, продолжить процесс строительства детской больницы «ОХМАТДЕТ» и закупку оборудования.

Как писали «ФАКТЫ», 5 февраля Окружной административный суд Киева временно запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения, частично удовлетворив иск народного депутата Игоря Мосийчука.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!

Киев
+1

Ветер: 2 м/с  C-В
Давление: 754 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины