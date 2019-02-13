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Отстранение Супрун: принято важное решение для полноценной работы Минздрава
Кабинет министров принял распоряжение, которое позволяет Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения, кроме исключительных полномочий министра как члена Кабмина.
«Это распоряжение является консолидированным решением правительства, которое позволяет разблокировать наиболее критические вопросы работы Минздрава. Этот исключительный шаг Кабинета министров является ответом на то, что работа Минздрава была заблокирована решением Окружного административного суда г. Киева», — говорится в сообщении Кабмина.
Распоряжение правительства позволяет утвердить распределение вакцин и лекарств в регионы, отправить на зарубежное лечение 44 украинцев, продолжить процесс строительства детской больницы «ОХМАТДЕТ» и закупку оборудования.
Как писали «ФАКТЫ», 5 февраля Окружной административный суд Киева временно запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения, частично удовлетворив иск народного депутата Игоря Мосийчука.
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