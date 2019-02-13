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В Киеве на Левобережной полыхал рынок (фото)
В среду, 13 февраля, произошло возгорание в торговых рядах рынка рядом со станцией метро «Левобережная». На месте работали 5 единиц техники спасателей ГСЧС, сообщает «Информатор».
Вызов на линию экстренных служб поступил около 20:30.
На место возгорания немедленно прибыли ближайшие подразделения пожарных. На месте оказалось, что возгорание случилось в двух киосках в торговых рядах рынка.
Кроме того, огонь повредил имущество еще нескольких ларьков, которые были расположены недалеко от очага возгорания. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.
Благодаря оперативным действиям спасателей пожар удалось локализировать около в 21:00 и предотвратить распространение огня на соседние киоски. В 21:23 спасатели полностью ликвидировали возгорание.
Причины возгорания установит следствие. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в марте прошлого года пожар в магазине у станции метро «Левобережная» распространился на 100 кв.м. В связи с задымлением поезда метро не останавливались на станции. Тогда же мэрия Киева распорядилась о проведении проверок противопожарной безопасности во всех торговых помещениях и объектах массового скопления людей, находящихся в районе станций метро и остановок общественного транспорта. При этом в КГГА заявили о намерении закрыть все объекты, в которых будут выявлены нарушения норм пожарной опасности.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».
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