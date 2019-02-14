Под Одессой накрыли подпольный комплекс по обработке янтаря (фото)

Происшествия

Шесть тонн янтаря-сырца, расфасованного на фракции и отобранного для огранки, а также полтонны обработанного янтаря изъяли правоохранители в подпольном промышленном комплексе. Его организовал в Одесской области уроженец одной из стран Восточной Азии, а ныне гражданин Украины.

Здесь делец обустроил складские помещения, цех со спецоборудованием для огранки янтаря-сырца и построил мини-общежитие для работников. Камни доставляли из Житомирской и Ровенской областей. В качестве рабочей силы (трудились более полусотни человек) использовали выходцев из Средней Азии, проживающих на территории Украины.

Готовый товар из «солнечного камня» переправляли контрабандой в одну из стран Азии.

«Во время санкционированных обысков в производственном комплексе оперативники спецслужбы выявили оборудование для огранки, обработанный янтарь, около 15 килограммов уже готовых ювелирных изделий и большую сумму наличности», — сообщили в управлении СБУ в Одесской области. Деятельность подпольного производства полностью блокирована усилиями сотрудников СБУ в Житомирской и Одесской областях.

Стоимость изъятого «солнечного камня» и изделий из него будет определена после проведения геммологических экспертиз. Начато уголовное производство по статьям «Совершение преступления группой лиц» и «Нарушение правил охраны недр» УК Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Воловецком районе Закарпатья правоохранители обнаружили во внедорожнике более 200 килограммов контрабандного янтаря.

Кроме того, таможенники в Закарпатской области пресекли попытку вывезти из Украины крупнейшую за последние годы партию янтаря — около тонны необработанного «солнечного камня».

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