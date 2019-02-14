- 14:35 Биатлон в Солт-Лейк-Сити: где смотреть женский спринт на этапе Кубка мира
- 14:20 Бизнес на кори: Украину наводнили выданные в Луганске фальшивые справки о вакцинации детей
- 14:14 Курсанты академии Нацгвардии креативно поздравили с Днем святого Валентина
- 14:11 Во Франции инкассатор угнал машину с несколькими миллионами евро
- 14:08 «Шахтер» — «Айнтрахт»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 14:06 Киевский суд арестовал сотни тысяч долларов на счетах Насирова в Британии
- 13:59 В Бельгии разгорается шпионский скандал: главу военной контрразведки заподозрили в работе на Кремль
- 13:52 После скандала с иностранными студентами Донецкий медуниверситет получил нового руководителя
- 13:50 Безумный полет: сильная турбулентность вызвала хаос в салоне самолета
- 13:37 Суд разрешил Супрун руководить Минздравом
Довели долги по «коммуналке»: в Николаеве мужчина хотел взорвать девятиэтажку (фото, видео)
13 февраля могло стать в Николаеве трагическим днем. Около 14:00 на «102» позвонил мужчина и сообщил, что, запершись в своей квартире, он открыл вентиль на газовой колонке и плите, чтобы подорвать девятиэтажный дом по улице Новобугской в Ингульском районе.
«Я не хочу жить, пооткрывал тут все. И даю вам шанс найти, где это», — сказал звонивший, который все же сообщил свой адрес.
На место вызова оперативно прибыли патрульные, руководство райотдела полиции и сотрудники следственно-оперативной группы, специалисты взрывотехнической и кинологической полицейских служб, спасатели и бригада скорой помощи. В здании действительно был сильный запах газа.
Из-за возможной угрозы жизни людей полицейские экстренно провели эвакуацию трех десятков жителей многоэтажки.
После многочисленных требований открыть дверь своей квартиры на пятом этаже злоумышленник согласился впустить в дом только работников газовой службы. В этот момент его и задержали.
В квартире царил беспорядок, газовые вентили открыты. 40-летний «подрывник» был сильно пьян. Оказалось, что живет он один. А причиной своего неадекватного поступка назвал накопившиеся многотысячные долги по коммунальным платежам.
На вопрос о том, понимал ли, что вместе с ним могло погибнуть много ни в чем не повинных людей, ответил, что тогда об этом не думал.
Мужчину увезли в райотдел полиции. Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, действия злоумышленника квалифицированы как покушение на убийство двух и более лиц. Санкция статьи УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о взрыве в многоквартирном доме в Украинске Донецкой области. Там в результате взрыва газового баллона пострадали три человека.
А в Ровно произошел взрыв на рынке. Спасатели установили, что произошла разгерметизация трубопровода о газового баллона к станку по запеканию шаурмы.
Фото ГУ ГСЧС в Николаевской области и ГУ Нацполици в Николаевской области
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..
Ветер: 2 м/с C-В
Давление: 754 мм