Довели долги по «коммуналке»: в Николаеве мужчина хотел взорвать девятиэтажку (фото, видео)

Происшествия

13 февраля могло стать в Николаеве трагическим днем. Около 14:00 на «102» позвонил мужчина и сообщил, что, запершись в своей квартире, он открыл вентиль на газовой колонке и плите, чтобы подорвать девятиэтажный дом по улице Новобугской в Ингульском районе.

«Я не хочу жить, пооткрывал тут все. И даю вам шанс найти, где это», — сказал звонивший, который все же сообщил свой адрес.

На место вызова оперативно прибыли патрульные, руководство райотдела полиции и сотрудники следственно-оперативной группы, специалисты взрывотехнической и кинологической полицейских служб, спасатели и бригада скорой помощи. В здании действительно был сильный запах газа.

Из-за возможной угрозы жизни людей полицейские экстренно провели эвакуацию трех десятков жителей многоэтажки.

После многочисленных требований открыть дверь своей квартиры на пятом этаже злоумышленник согласился впустить в дом только работников газовой службы. В этот момент его и задержали.

В квартире царил беспорядок, газовые вентили открыты. 40-летний «подрывник» был сильно пьян. Оказалось, что живет он один. А причиной своего неадекватного поступка назвал накопившиеся многотысячные долги по коммунальным платежам.

На вопрос о том, понимал ли, что вместе с ним могло погибнуть много ни в чем не повинных людей, ответил, что тогда об этом не думал.

Мужчину увезли в райотдел полиции. Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, действия злоумышленника квалифицированы как покушение на убийство двух и более лиц. Санкция статьи УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о взрыве в многоквартирном доме в Украинске Донецкой области. Там в результате взрыва газового баллона пострадали три человека.

А в Ровно произошел взрыв на рынке. Спасатели установили, что произошла разгерметизация трубопровода о газового баллона к станку по запеканию шаурмы.

Фото ГУ ГСЧС в Николаевской области и ГУ Нацполици в Николаевской области

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