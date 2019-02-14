В президентском рейтинге лидируют Зеленский, Тимошенко и Порошенко

Политика

В голосовании на президентских выборах готовы участвовать 81% опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Центром «Социальный мониторинг», Украинским институтом социсследований им. Яременко, компанией «Инфо Сапиенс» и Социологической группой «Рейтинг». По их данным, 45% опрошенных однозначно готовы прийти на избирательные участки, а 36% - скорее примут участие в голосовании.

На пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» социологи также сообщили, что в случае проведения выборов в ближайшее время 21,9% опрошенных готовы проголосовать за шоумена Владимира Зеленского, Юлию Тимошенко поддержали бы 19,2% респондентов, Петра Порошенко — 14,8%.

Больше 5% набрали бы такие кандидаты, как внефракционный нардеп Юрий Бойко (10,4%), экс-министр обороны Анатолий Гриценко (8,4%) и лидер Радикальной партии Олег Ляшко (6,5%).

Исследование проводилось с 19-го по 30 января во всех регионах Украины, кроме оккупированных Крыма и Донбасса. Опрошено 10 тыс. респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 1%.

Напомним, выборы президента в Украине назначены на 31 марта 2019 года. Избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018 года. Центризбирком зарегистрировал 44 претендента на пост главы государства.

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