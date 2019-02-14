- 14:45 Руби концы: разорванный Украиной важный договор с Россией утратил силу
- 14:40 В Чернигове начался процесс над Савченко и Рубаном: первые фото из зала суда
- 14:35 Биатлон в Солт-Лейк-Сити: где смотреть женский спринт на этапе Кубка мира
- 14:20 Бизнес на кори: Украину наводнили выданные в Луганске фальшивые справки о вакцинации детей
- 14:14 Курсанты академии Нацгвардии креативно поздравили с Днем святого Валентина
- 14:11 Во Франции инкассатор угнал машину с несколькими миллионами евро
- 14:08 «Шахтер» — «Айнтрахт»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 14:06 Киевский суд арестовал сотни тысяч долларов на счетах Насирова в Британии
- 13:59 В Бельгии разгорается шпионский скандал: главу военной контрразведки заподозрили в работе на Кремль
- 13:52 После скандала с иностранными студентами Донецкий медуниверситет получил нового руководителя
В президентском рейтинге лидируют Зеленский, Тимошенко и Порошенко
В голосовании на президентских выборах готовы участвовать 81% опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Центром «Социальный мониторинг», Украинским институтом социсследований им. Яременко, компанией «Инфо Сапиенс» и Социологической группой «Рейтинг». По их данным, 45% опрошенных однозначно готовы прийти на избирательные участки, а 36% - скорее примут участие в голосовании.
На пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» социологи также сообщили, что в случае проведения выборов в ближайшее время 21,9% опрошенных готовы проголосовать за шоумена Владимира Зеленского, Юлию Тимошенко поддержали бы 19,2% респондентов, Петра Порошенко — 14,8%.
Больше 5% набрали бы такие кандидаты, как внефракционный нардеп Юрий Бойко (10,4%), экс-министр обороны Анатолий Гриценко (8,4%) и лидер Радикальной партии Олег Ляшко (6,5%).
Исследование проводилось с 19-го по 30 января во всех регионах Украины, кроме оккупированных Крыма и Донбасса. Опрошено 10 тыс. респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 1%.
Напомним, выборы президента в Украине назначены на 31 марта 2019 года. Избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018 года. Центризбирком зарегистрировал 44 претендента на пост главы государства.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.
Ветер: 2 м/с C-В
Давление: 754 мм