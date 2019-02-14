«Динамо» перед матчем в Греции лишилось основного защитника

Спорт

В первом поединке 1/16 финала Лиги Европы «Олимпиакос» (Греция) — «Динамо» Киев, который состоится в четверг, 14 февраля, на стадионе «Георгиос Караискакис» в Греции, тренерский штаб киевлян не сможет рассчитывать на центрального защитника Тамаша Кадара.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА «ОЛИМПИАКОС» — «ДИНАМО»

Как известно, из-за повреждения венгерский легионер пропустил конец тренировочного сбора в испанской Марбелье, но прибыл с командой в Грецию и вместе с одноклубниками провел в Пирее предматчевое занятие. Но, как сообщает FootballHub, 28-летний футболист, который в этом сезоне провел за «Динамо» в еврокубках все 10 полных матчей, заболел и не сможет выйти на игру с «Олимпиакосом».

Накануне на предматчевой пресс-конференции наставник «Динамо» Александр Хацкевич сообщил, что решение об участии Кадара в поединке будет принято после вечерней тренировки.

Напомню, что в составе «Динамо» из-за травм выбыли из строя датский легионер Миккель Дуэлунд, бразилец Витор Буэно, Артем Беседин и вице-чемпион мира в составе сборной Хорватии Йосип Пиварич.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Олимпиакос» перед приездом «Динамо» проиграл команде Шахова и Хачериди.

Фото ФК «Динамо»



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