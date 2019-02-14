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Монетизированые субсидии будут доставлять по почте: сделано важное разъяснение
В течение трех месяцев — с марта по май 2019 года — «Укрпочта» будет доставлять украинцам монетизированные субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Ежемесячно субсидианты будут получать средства за предыдущий календарный месяц (в марте — за февраль, в апреле — за март, в мае — за апрель). По результатам этого пилотного проекта будет приниматься решение о его внедрении или отмене. Ранее сообщалось, что украинцам, которые в установленные сроки не оплачивают коммунальные услуги, будут отменять субсидии.
Как сообщают в «Укрпочте», для информирования о начислении субсидии и механизме выплаты, каждому получателю (около 4 млн граждан) отправят личное сообщение о размере субсидии, за что назначена субсидия и как ее получить.
«Также компания в течение действия пилотного проекта будет доставлять субсидии тем пенсионерам (свыше миллиона субсидиантов), которые получают пенсии через „Укрпочту“. Сейчас идет процесс подписания необходимых соглашений с Пенсионным фондом Украины», — говорится в сообщении. Пенсионерам субсидии наличными будут передавать почтальоны в день получения пенсии. «Таким образом, они смогут не тратить дополнительное время на посещение почтового отделения и вовремя оплатить коммунальные услуги, используя субсидию по назначению», — отмечают в компании.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», монетизированные субсидии планируют выплачивать с 4 марта 2019 года, средний размер выплат — 1500 гривен.
* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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