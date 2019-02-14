Деньги

Чего ожидать украинцам, если государство не сможет рассчитаться по внешним долгам

Выплата части огромного государственного долга может стать очень тяжелым испытанием как для государства, так и для миллионов простых граждан. Ведь от стабильности финансовой системы и курса гривни напрямую зависит наше благосостояние. Сейчас правительство уверяет, что выплата Украиной огромной суммы по внешним и внутренним долгам не окажет негативного влияния на экономику. С помощью экспертов «ФАКТЫ» разбирались в сложившейся ситуации, чтобы понять, чего ждать миллионам украинцев в нынешнем году и как обезопасить свои сбережения.

Достаточно ли в Украине денег для запланированных на 2019 год выплат по долгам

«По итогам 2018 года валовой внешний долг Украины составил 1,4 трлн грн. В том числе от международных финансовых организаций — 607,74 млрд, или 43,4%. Внешним кредиторам Украина должна 63, чем грозит стране задержка или невыполнение долговых обязательств перед зарубежными кредиторами 6% всего своего государственного и гарантированного государством долга. Опасность содержания значительной части долгов в иностранной валюте неоднократно подчеркивала Счетная палата Украины, анализируя ход выполнения сводного государственного бюджета. Слабая устойчивость гривни может мгновенно и негативно сказаться на сумме долга и стоимости его обслуживания», — сообщил «ФАКТАМ» кандидат экономических наук, преподаватель Запорожского национального университета Константин Денисов.

По словам экономиста, правительство недавно одобрило стратегию управления государственным долгом и рассматривает возможность создания для этого специального агентства.

«Еще в 2016 году тогдашний министр финансов Наталья Яресько заключила соглашение с Международным валютным фондом (МВФ) о списании части внешнего долга Украины в обмен на использование механизма ВВП-облигаций. Он предусматривает, что Украина будет отдавать внешним кредиторам до 40% от той суммы прироста ВВП, которая превысит показатель в 3% годового роста. При том, что ВВП Украины после нескольких глубоких провалов необходимо расти ежегодно на 5−7%».

Кстати, на днях Министерство экономического развития и торговли сообщило, что соотношение уровня государственного долга к валовому внутреннему продукту (ВВП) Украины в 2018 году снизилось до 60,9% (в 2017 году — 68%).

«Платежи по погашению и обслуживанию государственного долга запланированы в бюджете-2019 в сумме 417 млрд грн, или около 15 млрд долл. по текущему курсу Национального банка Украины. Из них около 238 млрд грн — это внутренний долг, график уплаты по которому достаточно равномерный. Этот долг мы постоянно рефинансируем», — сообщил агентству УНИАН заместитель министра финансов Василий Шкураков.

По словам чиновника, платежи по внешнему долгу запланированы в объеме около 179 млрд грн, или 6,1 млрд долл. по курсу НБУ.

«В том числе, запланировано погашение в мае на 1 млрд долл. по евробондам, размещенным в 2014 году под гарантии правительства США. Также готовится окончательное погашение в сентябре по бондам на 660 млн долл., выпущенным в 2015 году.

Платежи в пользу МВФ в течение года ожидаются в общей сумме около 1,2 млрд долл., а в пользу других международных финансовых организаций — около 0,8 млрд долл. Наиболее существенные платежи по обслуживанию внешнего долга предусматриваются в марте и в сентябре — по 500 млн долл. по евробондам, выпущенным в результате реструктуризации в 2015 году", — подчеркнул Василий Шкураков.

При этом заместитель министра финансов отметил, в нынешнем году мы продолжим получать деньги из внешних источников.

«Украина начала с МВФ новую 14-месячную программу, согласно которой в декабре 2018-го был получен первый транш в эквиваленте 1,3 млрд долл. В 2019 году в резервы НБУ поступит еще два транша на общую сумму 2,6 млрд долл. В рамках макрофинансовой помощи от Евросоюза в марте мы рассчитываем получить в бюджет второй транш в сумме 500 млн евро.

Сейчас Минфин проводит также работу по привлечению под гарантию Всемирного банка кредитных средств в сумме около 600 млн долл. В целом же за нынешний год мы ожидаем поступления от размещения евробондов на уровне 2 млрд долл., но все будет зависеть от конъюнктуры рынков", — уточнил Василий Шкураков.

И все же у многих финансистов остается беспокойство, достаточно ли в Украине денег для запланированных на 2019 год выплат по долгам?

«Ситуация с выплатами госдолга весь 2019-й и 2020 год будет оставаться сложной. Украине критически важно оставаться в программе с Международным валютным фондом и получать новые кредиты, для того чтобы рассчитываться по старым. Если Украина продолжит сотрудничество с МВФ и получит новый транш, то сможет относительно безболезненно пройти период пиковых погашений по внешним долгам, а это 6 млрд долл. в нынешнем году. Пока международные резервы НБУ на уровне 21 млрд долл. вполне позволяют осуществлять такие выплаты», — сообщила «ФАКТАМ» заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии Мария Репко.

Чем грозит стране невыполнение долговых обязательств перед зарубежными кредиторами

Для беспроблемной выплаты долгов и недопущения колебаний обменного курса необходимо иметь достаточный запас иностранной валюты, считают эксперты.

«Перспективный источник ее поступления — амнистия капиталов или возврат средств, которые были выведены в офшоры. Серьезные отечественные научные расчеты, в частности специалистов Института экономики и прогнозирования НАНУ свидетельствуют, что только за 1996−2013 годы из Украины было выведено не менее 122 млрд долл., в результате чего мы стали фактически экспортерами капитала.

Примером удачной амнистии офшорных капиталов может служить Индонезия образца 2016 года, когда таким образом в бюджет было дополнительно привлечено 7 млрд долл. только в виде налогов. Эффективность амнистии была обеспечена тем, что правительство Индонезии предварительно провело расследование иностранных активов своих граждан, поставив тех в известность о полученных результатах.

В Украине еще в ноябре 2014 года был зарегистрирован законопроект «О возвращении капиталов, находящихся и зарегистрированных в Республике Кипр, офшорных зонах и других юрисдикциях, освобожденных от двойного налогообложения или имеющих льготный режим налогообложения». Его принятие могло бы стать действенным шагом для пополнения национальных валютных резервов с последующей необременительной выплатой внешних долгов", — подчеркнул Константин Денисов.

И все же, чем грозит стране задержка или невыполнение долговых обязательств перед зарубежными кредиторами?

«Главные негативные последствия такого безответственного поведения по отношению к ранее взятым обязательствам — это не только потеря репутации органов государственной власти и страны на международной арене», — рассказал «ФАКТАМ» кандидат экономических наук, финансовый аналитик компании YouControl Роман Корнилюк.

По мнению эксперта, к негативным последствиям отказа Украины от выплаты долгов можно отнести:

падение суверенных кредитных рейтингов;

отнесение к разряду высокорискованных стран;

повышение стоимости всех новых международных как государственных, так и частных кредитов;

перекрытие иностранных инвестиций, которые могут быть важным источником экономического роста и благополучия страны.

«По сути, такого рода дефолт — добровольная изоляция страны от цивилизованного международного сообщества и глобальных финансовых рынков в течение десятилетий. Это будет тормозить полноценное развитие экономики и потребует много времени и усилий для восстановления доверия не только инвесторов, но и всех зарубежных контрагентов украинского бизнеса и политических партнеров из стран Запада», — считает эксперт.

А что касается стабильности курса национальной валюты, то, по мнению Романа Корнилюка, есть несколько основных способов обеспечения стабильного курса гривни. В частности, это:

удержание достигнутой макрофинансовой стабильности, в частности приемлемой инфляции;

проведение структурных реформ для увеличения объемов валюты от экспортеров;

улучшение инвестиционного климата для роста денежных потоков в страну от внешних инвесторов;

выполнения обязательств по меморандуму Украина-МВФ для соблюдения графика поступлений кредитных средств;

снижение возможных деструктивных последствий политической пропаганды во время выборов 2019 года, которая может вызвать панические настроения среди населения и бизнеса, а затем желание защититься путем массовой закупки валюты;

грамотная политика валютных интервенций НБУ со своевременным выкупом валюты для пополнения золотовалютных резервов при укреплении курса гривны и своевременным сглаживанием пиковых скачков курса путем продажи валюты из резервов.

Как защитить свои сбережения

Но простых украинцев в первую очередь волнует вопрос, как им обезопасить и сохранить свои сбережения?

«Как показывает практика, в Украине лучший способ защитить сбережения — это диверсифицированный портфель, состоящий из различных валют — доллар, евро, гривня. То есть активы лучше разделить на наличные, депозиты в надежных банках, или даже ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа. — Авт.), в зависимости от объемов сбережений. Остальные варианты, такие как недвижимость, металлы, ценные бумаги на зарубежных рынках, венчурные инвестиции, или более рисковые, или менее ликвидные, или же требуют специальных знаний и навыков от инвесторов.

Банковские депозиты в разных валютах и разных банках, в основном с иностранным или государственным капиталом, остаются одним из самых эффективных способов сбережения, ведь сейчас банковская система более надежна, чем была в начале системного кризиса в 2014 году. Если же смотреть шире границ классических финансов, то инвестиции в здоровье и образование себя и своей семьи могут оказаться наиболее рентабельным способом приумножения капитала украинцев в условиях новых глобальных изменений", — отметил Роман Корнилюк.

Кстати, в отличие от государства, простые люди, которые физически не в состоянии выплачивать большие кредитные долги, теперь имеют право объявить себя банкротами. Ведь в недавно вступившем в силу Кодексе по процедурам банкротства впервые вводится такое новое для Украины понятие, как банкротство физических лиц.

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