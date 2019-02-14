Свитолина пробилась в полуфинал турнира в Катаре (видео)

Спорт

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина, занимающая седьмое место в мировом женском рейтинге, успешно преодолела четвертьфинальную стадию на турнире Qatar Total Open, приходящим в Дохе (Катар), с общим призовым фондом 916 131 доллар.

Нашей соотечественнице противостояла малоизвестная чешка Каролина Мухова (132-е), с которой ранее Элина не пересекалась в матчах, начавшая свое выступление на турнире с квалификации и успевшая провести в Дохе уже пять матчей.

Вопреки ощутимой разнице в классе, Свитолиной победа досталась совсем непросто. 22-летняя чешка за счет сильной подачи часто ставила нашу соотечественницу в непростое положение, тем не менее, противопоставить что-либо более опытной Элине не смогла — 6:4, 6:2 в пользу одесситки.

Преодолев четвертьфинальную стадию, Элина заработала 45 320 долларов призовых. За выход в финал украинка поборется с победительницей матча между экс-первой ракеткой мира Симоной Халеп (3-е), уже выбившей на турнире другую нашу соотечественницу Лесю Цуренко, и немкой Юлией Гергес (16-я).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина на старте турнира в Катаре победила чемпионку «Ролан Гаррос-2017».

Фото Jimmie 48

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter