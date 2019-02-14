Происшествия

Три остановки сердца и ушибы органов: врачи спасают ребенка после неудачных «игр» с отчимом (видео)

Новый случай насилия над малолетним ребенком расследуют в Херсонской области. После игр с отчимом годовалая девочка оказалась в больнице без сознания и с черепно-мозговой травмой. Ребенка прооперировали, но его состояние остается крайне тяжелым. Неосторожным взрослым грозит до двух лет ограничения свободы.

Инцидент случился в одном из сел Чаплинского района. 22-летний мужчина заявил правоохранителям, что подбрасывал ребенка и в какой-то момент не удержал — девочка упала, ударилась головой о пол и потеряла сознание.

18-летняя мать девочки утверждает, что не первый раз оставляет ребенка на сожителя, поскольку сама должна ездить на учебу. Опросив родственников и соседей, правоохранители выяснили, что семья не замечена в злоупотреблении алкоголем, на учете у полиции пара не состоит.

Теперь малолетняя девочка в крайне тяжелом состоянии находится в больнице в Херсоне. Как сообщает ТСН, у ребенка обнаружили травмы легких, печени, почек, кровоизлияние в мозг, синяки на голове и ногах. Ребенок пережил три остановки сердца, проводились реанимационные мероприятия.

Врачи подозревают, что у девочки были травмы и до неудачного падения. Кроме того, версия о падении также вызывает вопросы. «Никто точно не знает, сколько времени с момента травмы прошло до обращения за медицинской помощью», — рассказал заместитель главврача Херсонской областной детской клинической больницы Виктор Бурдовицин.

Дело расследуется как причинение по неосторожности телесных повреждений — тяжких или средней тяжести.

Напомним, в Харькове систематическое издевательство над малолетним ребенком привело родителей на скамью подсудимых. Мать и отца приговорили к восьми и десяти годам лишения свободы.

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