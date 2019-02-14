- 18:27 Собрали лучших артистов со всего мира: режиссер рассказал о новой программе в Киевском цирке
- 18:21 Вандалы изуродовали памятник основателям Киева
- 18:17 Бориспольский «экспресс»: что делать, если поезд опаздывает в аэропорт
- 18:03 Биатлон в Солт-Лейк-Сити: где смотреть женский спринт на этапе Кубка мира
- 17:53 «Олимпиакос» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 17:47 «За Оноприенко»: в Харькове люди вышли на митинг в поддержку фейкового кандидата в президенты
- 17:30 Застройщик на Осокорках угрожал Кличко и депутатам, поддержавшим разрыв договора аренды, – блогер
- 17:30 Обрушилась часть стены: в России прогремел взрыв в жилом доме
- 17:28 День Валентина – повод признаться в чувствах: Джамала умилила сеть романтичным фото
- 17:11 Три остановки сердца и ушибы органов: врачи спасают ребенка после неудачных «игр» с отчимом
Три остановки сердца и ушибы органов: врачи спасают ребенка после неудачных «игр» с отчимом (видео)
Новый случай насилия над малолетним ребенком расследуют в Херсонской области. После игр с отчимом годовалая девочка оказалась в больнице без сознания и с черепно-мозговой травмой. Ребенка прооперировали, но его состояние остается крайне тяжелым. Неосторожным взрослым грозит до двух лет ограничения свободы.
Инцидент случился в одном из сел Чаплинского района. 22-летний мужчина заявил правоохранителям, что подбрасывал ребенка и в какой-то момент не удержал — девочка упала, ударилась головой о пол и потеряла сознание.
18-летняя мать девочки утверждает, что не первый раз оставляет ребенка на сожителя, поскольку сама должна ездить на учебу. Опросив родственников и соседей, правоохранители выяснили, что семья не замечена в злоупотреблении алкоголем, на учете у полиции пара не состоит.
Теперь малолетняя девочка в крайне тяжелом состоянии находится в больнице в Херсоне. Как сообщает ТСН, у ребенка обнаружили травмы легких, печени, почек, кровоизлияние в мозг, синяки на голове и ногах. Ребенок пережил три остановки сердца, проводились реанимационные мероприятия.
Врачи подозревают, что у девочки были травмы и до неудачного падения. Кроме того, версия о падении также вызывает вопросы. «Никто точно не знает, сколько времени с момента травмы прошло до обращения за медицинской помощью», — рассказал заместитель главврача Херсонской областной детской клинической больницы Виктор Бурдовицин.
Дело расследуется как причинение по неосторожности телесных повреждений — тяжких или средней тяжести.
Напомним, в Харькове систематическое издевательство над малолетним ребенком привело родителей на скамью подсудимых. Мать и отца приговорили к восьми и десяти годам лишения свободы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!
Ветер: 3 м/с C-В
Давление: 755 мм