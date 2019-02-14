Вандалы изуродовали памятник основателям Киева (фото)

Происшествия

В Киеве зафиксировали очередной случай вандализма. Неизвестные повредили один из символов города — памятник легендарным основателям украинской столицы — братьям Кию, Щеку и Хориву и их сестре Лыбеди. Об этом сообщили в группе «Типичный Киев» в Facebook.

Вандалы сняли с памятника около одного квадратного метра медной обшивки.

«Неизвестные злоумышленники ограбили основание памятника, сделанное в виде трех больших волн. С одной из них вандалы ободрали около квадратного метра медной обшивки и теперь в этом месте зияет бетон», — говорится в сообщении.

В комментариях пользователи Facebook возмущены такой ситуацией, но пишут, что памятник стали разрушать давно.

«Года полтора уже нет этого куска. Ободрали со стороны Днепра, соответственно с дороги не видно».

«Получается, что за всё это время никому не было дела до ремонта памятника… очень печально!»

«Как раз не „по-киевски“. Киевляне любят свой город и не гадят в нем».

«Що посієш, те пожнеш… Сіяли ненависть і агресію -ось будь ласка».

«Как свадьба едет — братки стоят и дань собирают, зайти нельзя на фото. А как вандализм — то охраны нет».

«Просто мідь дорога зараз, а тут такий ласий шматок, і не охороняють».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Донецкой области вандалы разбили памятник воину АТО, погибшему под Дебальцево. А в Закарпатье школьники устроили разгром на кладбище.

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