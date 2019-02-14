Происшествия

В Кропивницком суд вынес постановление по делу 36-летней женщины, убившей свою 12-летнюю дочь. До того как полицейские обнаружили труп, девочку четыре дня безуспешно искали полицейские, военные и волонтеры. Мать Кати утверждала, что понятия не имеет, где находится ребенок. Почти сразу после того, как девочку нашли мертвой, ее мать задержали. В полиции заявили, что девочку зарезала именно она — из-за того, что Катя утром не хотела идти в школу. После чего женщина вывезла на машине тело дочери в соседнее село и, как ни в чем не бывало, вернулась домой. В доме, где жила Катя, обнаружили следы крови. И это, по словам сотрудников полиции, было далеко не единственным доказательством вины женщины.

Вскоре после ее задержания и ареста выяснились шокирующие подробности. Например, то, что мать Кати страдала психическим расстройством и не раз проходила лечение в психиатрической клинике. Именно поэтому она несколько лет назад вынуждена была уволиться. До того, как проявилась болезнь, женщина работала анестезиологом в Кировоградском областном онкодиспансере. В ходе следствия ее направили на судебно-психиатрическую экспертизу. Женщину признали невменяемой.

— Первое время после задержания она находилась в СИЗО, — сообщила «ФАКТАМ» пресс-секретарь прокурора Кировоградской области Наталья Алексеенко. - Потом ее направили на судебно-психиатрическую экспертизу, которая показала, что в момент совершения преступления женщина не осознавала своих действий. С тех пор она находится в Кировоградской областной психиатрической больнице. Судебные слушания по этому делу продолжались девять месяцев. 13 февраля Кировский райсуд Кропивницкого удовлетворил ходатайство прокуратуры о применении к женщине принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение, где она будет находиться под строгим контролем. До тех пор, пока постановление суда не вступит в силу, женщина останется в областной психиатрической больнице.

По словам Натальи Алексеенко, постановление суда, вероятнее всего, будут оспаривать адвокаты обвиняемой:

— Мы этого не исключаем. Потому что адвокаты женщины настаивают на ее невиновности. Утверждают, что она убийства не совершала, хотя ее вина доказана. Следствием установлено, что у женщины и раньше были проблемы с психикой. Время от времени муж возил ее на лечение. Позже психическое заболевание подтвердила экспертиза.

Об этом резонансном деле в 2017 году рассказывали все центральные СМИ. Об исчезновении Кати ее мать заявила в полицию раньше всех родственников. И полицейским, и волонтерам женщина говорила одно и то же: дескать, Катя утром ушла в школу и не вернулась. Мать сама просила о помощи в поисках Кати всех неравнодушных людей. Но когда приехали журналисты, давать комментарии на камеру почему-то отказалась.

— Мать вела себя странно, — рассказал «ФАКТАМ» человек, принимавший участие в поисках ребенка. — Не было похоже, чтобы она сильно волновалась. О том, что Катя пропала, говорила спокойно — как будто знала, где находится дочь, и была уверена в том, что она вернется. А вот когда женщине сообщили, что Катю нашли, она впервые за все это время испугалась. Закричала: «Как это нашли?!» И даже не спросила, жива ли дочь.

На следующий день после того, как в доме пропавшей девочки провели обыск, неожиданно включился Катин телефон. Хотя до этого аппарат был отключен, а мать утверждала, что Катя ушла из дому с телефоном. Аппарат обнаружили на улице — примерно в 300 метрах от Катиного дома. Позже следствием было установлено, что на самом деле телефон девочки в первый день поисков находился дома, а уже потом мать Кати вынесла его на улицу и выбросила.

Кате нанесли 70 (!) ранений. Девочку изрезали ножом, топором и ножницами. В то утро, когда все это случилось, она осталась дома с мамой. Отчим повез пятилетнюю дочку (младшую сестру Кати) в детский сад. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как машина Катиной мамы в первой половине дня ехала в направлении села, где потом нашли тело девочки.

— В последнее время у Катиной мамы действительно были проблемы со здоровьем, — рассказала «ФАКТАМ» соседка семьи. — Раньше это была дружелюбная и общительная женщина. Но примерно за год до трагедии у нее начались депрессии, она многое стала забывать. Могла выйти из дому и забыть, куда собралась. Могла забыть дорогу, по которой ходила много лет. Ее свекровь рассказывала, что такое проявлялось еще чаще. Например, просят принести компот, а она несет помидоры и не понимает, что от нее хотят. В какой-то момент родным позвонили из онкодиспансера, где женщина работала анестезиологом. Сказали, что она допустила ошибку, из-за которой пациент начал просыпаться во время операции. С тех пор она больше там не работала. Знаю, что ее пытались лечить, возили по больницам. Подробности лечения семья не афишировала.

О том, что на самом деле происходило с женщиной последние несколько лет, рассказал ее муж Андрей в эфире программы «Говорит Украина». По словам Андрея, он пытался помочь жене, но ей становилось только хуже.

— Все началось внезапно, — рассказал в эфире мужчина. — Два года назад жена среди ночи сбросила меня с кровати, а сама вдруг стала на четвереньки и начала рычать. Она вела себя абсолютно неадекватно. Я вызвал «скорую», детей закрыл в другой комнате. Этот ужас продолжался до утра. «Скорую» мы так и не дождались. Когда утром приехали наши родители, жена более или менее успокоилась. Она лежала, никого не узнавала. А когда пришла в себя, сказала, что ничего не помнит.

Мы начали возить ее по больницам. Ей толком никто так и не поставил диагноз. Писали, что это «поражение мозга неопределенного генеза». Какое-то время продержали ее в психиатрической больнице у нас на поселке. Выписали вроде бы с улучшением. Но все равно состояние жены было нестабильным. Утром вроде бы все нормально, а под вечер начиналась апатия, депрессия. Ночами она практически не спала: лежала и о чем-то думала.

Примерно через две недели после выписки мне позвонила Катя и в слезах закричала: «Мама убежала! Я вышла из маршрутки, а она стояла на остановке. Я спросила, куда она. Но мама оттолкнула меня, сама села в маршрутку и уехала». Три дня мы не могли ее найти. Потом жена сама вернулась домой и сказала, что ничего не помнит.

Когда ей стало хуже и мы второй раз положили ее в психиатрическую больницу, в сумке обнаружили нож и веревку. Жена говорила, что она взяла это с собой в целях самообороны. Потом ее снова выписали — и опять вроде бы с улучшением. А через время опять все то же самое… Накануне трагедии жена вела себя очень странно. В день рождения нашей младшей дочки почему-то оделась во все черное, как на похороны. У меня многие спрашивают, почему я оставлял с ней детей. Дело в том, что жена не была агрессивной. Я был уверен, что она не может причинить детям вред.

На вопрос о том, верит ли он, что его жена убила Катю, мужчина ответил:

— Я не верил до последнего. Но потом мне показали видео, как к тому месту, где нашли Катю, едет наша машина. Я прекрасно знаю, как водит жена. Она всегда едет по центру дороги, ее стиль вождения ни с чьим не спутаешь. Машина на видео ехала именно так. На пятый день после исчезновения Кати полицейские провели в нашем доме полноценный обыск — двигали мебель, просвечивали каждый предмет. Обнаружили следы бурых пятен на одеяле, на кровати, на халате жены…

Оказалось, в день убийства женщине около полудня позвонила сестра ее мужа Татьяна. Катина мама сказала, что убирает в доме. Было слышно, как она что-то моет. По словам Татьяны, женщина была очень взволнована и спешила завершить разговор. А после обеда Катина мама без предупреждения приехала к Татьяне домой. Заметно нервничала, часто выходила курить, постоянно брала в руки сухое полотенце и как будто протирала им пальцы. На вопрос о Кате ответила, что дочь в школе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что женщину, утопившую своих детей в Киеве, экспертиза признала невменяемой. Также «ФАКТЫ» рассказывали о жутком случае под Черниговом. Там повесилась 35-летняя женщина, а ее двоих детей нашли мертвыми.

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