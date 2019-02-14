Происшествия

Убийство в супермаркете в Харькове: появилась важная информация о жертве

В деле об убийстве покупателя в харьковском супермаркете «Рост» завершилась важная экспертиза. Заключение экспертов позволяет понять, почему некоторые свидетели указывали на странное поведение 24-летнего мужчины-покупателя.

Эксперты признали, что в крови жертвы не было опиатов, но был алкоголь. Об этом сообщают «Комментарии. Харьков», ссылаясь на свои источники.

Напомним, убийство случилось вечером 5 декабря 2018 года. Согласно показаниям очевидцев, молодой покупатель якобы не захотел оплачивать продукты. Мужчину отвели в служебное помещение. Там он якобы выхватил нож и набросился на сотрудника полиции охраны. Тот, защищаясь, открыл стрельбу и смертельно ранил обидчика. Полицейский также был ранен ножом, но спасся благодаря бронежилету.

В описанной свидетелями картине есть много белых пятен. Во-первых, пропал нож, использовавшийся при нападении. Пропал архив записей с камер видеонаблюдения — якобы из-за скачка напряжения в сети. К тем записям, что были обнародованы после ЧП, также есть вопросы. Самый главный: почему полицейский стреляет не в момент нападения, а уже когда покупатель убегает.

Фото gx.net.ua

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