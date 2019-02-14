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Стало известно о задержании предателя из Крыма, помогавшего в оккупации полуострова (фото)
Украинские оперативники задержали жителя Крыма, который в 2014 году содействовал оккупации полуострова. До аннексии мужчина занимал руководящие должности в инспекции по защите прав потребителей АР Крым, а после прихода оккупантов переметнулся и возглавил структуру российской партии.
Где именно задержали крымчанина, не разглашается. Но известно, что участвовавшие в операции сотрудники крымского подразделения Нацполиции Украины несут службу в том числе в пунктах пропуска «Чонгар», «Чаплинка» и «Каланчак» на админгранице с полуостровом.
Украина считает экс-чиновника своим гражданином, а потому задержанный передан в СБУ для следственных действий.
Напомним, ранее под Кропивницким был задержан военный-дезертир, предавший Украину и ушедший на контракт в российскую армию. Ранее было подсчитано, что большинство украинских военнослужащих из Крыма остались на полуострове после аннексии, поддавшись российской пропаганде.
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