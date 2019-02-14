Политика

В Казахстане задержали двух украинских правозащитников: что об этом известно (фото, видео)

В Астане, столице Казахстана, 14 февраля около 17:15 по местному времени задержали представителей Международной мониторинговой миссии от Итальянской федерации по правам человека. Это граждане Украины Людмила Волошина и Валерий Явтушенко (на фото в заголовке). К правозащитнице неизвестные, представившиеся сотрудниками миграционной службы, ворвались в номер гостиницы «Комфорт», где она проживала, и, грубо прервав ее телефонный звонок одной из коллег, увезли в неизвестном направлении.

*Людмила Волошина

А Валерия Явтушенко вместе с казахским адвокатом Толегеном Шаиковым задержали, когда они ехали в украинское консульство. Их телефоны не отвечали на протяжении двух часов. Активисты и правозащитники тут же распространили эту информацию в социальных сетях с призывом помочь найти исчезнувших людей.

Позже выяснилось, что Явтушенко и Шаикова доставили в миграционную службу, куда приехали и представители Консульства Украины в Республике Казахстан. Однако, согласно последним данным, их не пускают к Волошиной и Явтушенко, а заявления о том, что это нарушение международного законодательства, игнорируются. Под офис миграционного ведомства приехало огромное количество машин с сотрудниками КНБ.

Заместитель директора департамента — начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич в комментарии журналистам УНИАН заявил, что задержанные правозащитники находятся в миграционной службе Республики Казахстан.

Между тем департамент полиции Астаны сообщил, что «в социальных сетях распространили недостоверную информацию о задержании наблюдателя международной правозащитной организации Волошиной Людмилы, и даже о ее похищении неизвестными лицами. В действительности, в ходе проводимой в городе с 11 по 15 февраля операции „Мигрант-қала“ установлено, что гражданка Украины Волошина Людмила, прибывшая в Республику Казахстан с частным визитом, осуществляла деятельность, не соответствующую цели въезда. В отношении нее составлен админпротокол, направленный для рассмотрения в Специализированный межрайонный административный суд Астаны».

Тем не менее представители миссии связывают задержание украинцев с делом активистки Айгуль Акберды, которой судья городского суда Актау Гульнар Байтурова 6 февраля с разрешения председателя суда вынесла оправдательный приговор. Домохозяйке, матери четырех детей, грозило от 5 до 10 лет тюремного заключения за то, что в telegram-чате оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана» (считается экстремистской организацией) она сообщила, что намерена (!) принять участие в мирном протесте. Ее муж с сентября прошлого года отбывает трехлетнее наказание по этой статье.

*Счастливая Айгуль (справа) и ее адвокат Жанара Сундеткалиева после оправдательного приговора

Политическое дело Айгуль приобрело широкий общественный резонанс благодаря присутствию на судебных заседаниях международных наблюдателей, журналистов, общественности. С нее сняли все обвинения. Однако судья Гульнар Байтурова и председатель городского суда Актау Малик Кенжлиев поплатились за неугодный тоталитарному режиму оправдательный приговор работой. Уже на следующий день их отстранили от исполнения обязанностей. С формулировкой «за совершение проступка, противоречащего судебной этике». Их начали травить в медиа. Более того, несколько дней назад Кенжлиева «случайно» едва не сбила машина.

11 февраля Малик Кенжлиев в холле одной из гостиниц собрал пресс-конференцию. Однако спецслужбы помешали этому: выключили свет и объявили ложную пожарную тревогу. Собравшихся попросили выйти на улицу, где их силой начали заталкивать в ожидавшие автозаки и полицейские машины. Среди задержанных были и представители международной мониторинговой миссии. Их отвезли в полицию на допрос, после чего отпустили.

Судья Кенжлиев все же рассказал на видеокамеру о том, что 99,8% приговоров в Казахстане — обвинительные. Активисты получают тюремные сроки за критику власти в социальных сетях. В большинстве политических дел сотрудники спецслужб заставляют обвиняемых «признать вину», так как «исход дела предрешен». Он обратился также к международной общественности за помощью.

Эту запись успели распространить в соцсетях задержанные сегодня Людмила Волошина и Валерий Явтушенко.

Казахские активисты назвали случившееся «судебной революцией» в Актау.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Крыму оккупанты снова нагрянули с обысками к крымским татарам. Есть задержанные.

Фото из соцсетей

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