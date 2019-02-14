Проломил череп и бросил умирать: киевлянина судят за избиение бродячего пса

Происшествия

Следователи Днепровского управления полиции Киева закончили досудебное расследование по факту жестокого обращения с животным и направили дело в суд. Обвиняемый — 41-летний киевлянин, который летом прошлого года поймал на улице бродячего пса, засунул в багажник своего автомобиля и несколько раз ударил собаку по голове тяжелым металлическим предметом.

Проехав несколько метров, изверг выбросил животное на дорогу и спокойно уехал. Однако один из прохожих, ставший свидетелем вопиющей жестокости, позвонил в полицию.

— К сожалению, свидетель не запомнил номер машины, а смог только сказать марку и описать внешность водителя, — рассказала «ФАКТАМ» старший инспектор Днепровского управления полиции Киева Анна Шевчук. — Поэтому задержать злоумышленника по горячим следам не получилось, на его поиск ушло около месяца. Однако в конце концов правоохранители выяснили его место жительства и задержали. Он был даже не очень удивлен, что его подозревают в совершении уголовно наказуемого преступления.

— Это человек ранее не был судим, — объяснил исполняющий обязанности начальника Днепровского управления полиции Андрей Пасичник. — Он признал свою вину и раскаялся. Свой поступок объяснил тем, что накануне несколько бродячих собак забежали во двор дачного поселка, где живут его родители, и напали на домашнюю птицу.

Мужчине инкриминируют статью 299 Уголовного кодекса: жестокое обращение с животным. Ему грозит арест до шести месяцев или ограничение свободы до трех лет.

Что касается пострадавшего пса, его судьба сложилась хорошо. На деньги волонтеров и зоозащитников собаке сделали операцию, на месте сломанных костей черепа установили металлическую пластину. После операции пса забрала к себе неравнодушная семья киевлян, так что теперь он не только здоров, но еще и обрел крышу над головой и любящих хозяев.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе судят живодера, который «получал болезненное самоудовлетворение», мучая животных на глазах живущего в квартире ребенка.

А в Полтавской области изверга, отрезавшего хвост и ухо коту, осудили на шесть лет.

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