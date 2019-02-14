Спорт

«Это было лучше, чем секс»: БАТЭ в Лиге Европы обыграл лондонский «Арсенал» (видеообзоры матчей)

В четверг, 14 февраля, на футбольных полях Старого Света состоялись первые поединки 1/16 финала Лиги Европы. В частности, киевское «Динамо» в Греции вырвало ничью у «Олимпиакоса», а донецкий «Шахтер», почти весь поединок в Харькове играя в меньшинстве, дважды отыгрался в матче с «Айнтрахтом».

Хватало интриги и в других противостояниях. Одна только победа белорусского БАТЭ над английским «Арсеналом» чего стоит!

«Понятно, что в Лондоне нам будет непросто. Сегодня сделали маленький шажок для выхода в следующий раунд. Ждем тяжелую игру. Был ли удивлен игрой „Арсенала“? На 90 процентов угадали состав. Никакого сюрприза Эмери не преподнес. Даже вдесятером „Арсенал“ цеплялся за мяч, мог забить. Команда продолжила бороться несмотря на то, что их стало десять… Это было лучше, чем секс», — заявил после поединка в интервью «Прессболу» наставник БАТЭ Алексей Бага.

БАТЭ (Беларусь) — «Арсенал» (Англия) — 1:0 (Драгун, 45; на 85-й минуте у лондонцев удален Ляказетт).

«Галатасарай» (Турция) — «Бенфика» (Португалия) — 1:2 (Люиндала, 54 — Сальвио, 27, с пенальти, Сеферович, 64).

«Лацио» (Италия) — «Севилья» (Испания) — 0:1 (Бен-Йеддер, 22).

«Ренн» (Франция) — «Бетис» (Испания) — 3:3 (Эну, 2, Гарсия, 9, в свои ворота, Бен-Арфа, 45+3, с пенальти — Ло Чельсо, 32, Сидней, 62, Лайнес, 90).

«Селтик» (Шотландия) — «Валенсия» (Испания) — 0:2 (Черышев, 42, Собрино, 49).

«Спортинг» (Португалия) — «Вильярреал» (Испания) — 0:1 (Педраса, 3; на 76-й минуте у португальцев удален Акунья).

«Мальме» (Швеция) — «Челси» (Англия) — 1:2 (Кристиансен, 80 — Баркли, 30, Жиру, 58).

«Цюрих» (Швейцария) — «Наполи» (Италия) — 1:3 (Кололли, 83, с пенальти — Инсинье, 12, Кальехон, 21, Зелиньски, 77).

«Краснодар» (Россия) — «Байер» (Германия) — 0:0.

«Славия» (Чехия) — «Генк» (Бельгия) — 0:0.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский провел в составе бельгийцев весь матч, заработав на 44-й минуте желтую карточку.

«Рапид» (Австрия) — «Интер» (Италия) — 0:1 (Мартинес, 39, с пенальти).

На 32-й минуте встречи защитник «Рапида» Марио Зоннляйтнер после столкновения с игроком обороны гостей Стефаном де Вреем и упал на газон. Матч пришлось остановить. Врачи быстро унесли защитника и зашили ему голову… степлером. После того, как голову австрийца замотали, он продолжил игру.

«Брюгге» (Бельгия) — «Зальцбург» (Австрия) — 2:1 (Денсвил, 64, Уэсли, 81 — Юнузович, 17).

«Виктория» (Чехия) — «Динамо» (Загреб, Хорватия) — 2:1 (Перница, 54, Прохазка, 83 — Ольмо, 41).

Ответные встречи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 21 февраля.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Зенит» в дебютном матче Ракицкого проиграл в Лиге Европы «Фенербахче».

Фото Twitter ФК «Арсенал»



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