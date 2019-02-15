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Наука и технологии

Ученый пришел к шокирующему выводу о том, что смерти не существует (видео)

4:50 15 февраля 2019   2519
После смерти
Инф. «ФАКТОВ»

Продолжительное время ученый Роберт Ланца изучал загробную человеческую жизнь. Он хотел выяснить, действительно ли физическая смерть — это окончательный конец существования в принципе. После проведенных исследований он пришел к выводу о том, что сознание людей после смерти «оседает» в параллельных мирах. Такими выводами ученый поделился на своем сайте.

В наши дни Роберт Ланца является профессором Университета Уэйка Фореста, признанным специалистом в регенеративной медицине организации Advanced Cell Technology. Свою научную деятельность он начинал с изучения строение стволовых клеток, благодаря которым удалось клонировать исчезающих животных.

Благодаря наблюдениям за появлением новых существ и зарождению новой жизни он пришел к выводам, которые во многом совпадают с постулатами теории биоцентризма. Согласно им, смерти не существует. Смерть — это всего лишь иллюзия, в рамках которой люди отождествляют свое существование с физическим телом.

В реальности же сознание способно существовать и без тела. Данная теория полностью подчиняется законам квантовой механики: мельчайшая частица может оказаться в любом месте, а события могут протекать по бесчисленному множеству вариантов.

В космосе, уверен Ланца, имеется большое количество вселенных. Если в одной вселенной организм погиб, то в другой продолжил жить. Данный процесс «обмена» бесконечен. Эта теория, к слову, исключает существование рая или ада.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», библейский эксперт из США Пол Макгуайр утверждает, что нашел в Святом писании пророчество о конце света, который может произойти уже очень скоро. Его причиной станет Третья мировая война, которая начнется в ближайшие 30 лет.

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