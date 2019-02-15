Происшествия

В ночь на 15 февраля оккупанты на Донбассе вновь заблокировали полсотни мирных граждан в серой зоне между Горловкой и Зайцево. Провокация осуществлялась по проверенному сценарию: боевики долго держат людей на своем блокпосту и пропускают незадолго до закрытия КПВВ «Майорское» с украинской стороны, вынуждая толпу ночевать на опасной территории.

О провокации рассказал правозащитник Павел Лисянский. Чтобы не подвергать опасности граждан, командование штаба операции Объединенных сил распорядилось продлить работу пункта пропуска. Все службы вышли на работу в ночное время. 46 граждан эвакуированы из опасной зоны и оформлены как въехавшие на подконтрольную Украине територию.

Аналогичный случай возле КПВВ «Майорское» был 6 декабря 2018 года. В серой зоне оказались заблокированными гражданские лица, выезжавшие с оккупированных территорий. Та ночь была особенно морозной, людей пришлось разместить в палатках с обогревом. Кроме того, ситуация усугублялась обстрелами со стороны боевиков.

Выезжающие с оккупированных территорий неоднократно отмечали: боевики существенно усложнили процедуру пропуска через блокпосты: снимают отпечатки пальцев, переписывают данные мобильных телефонов, усиленно досматривают сумки. Проверка может длиться до пяти часов.

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