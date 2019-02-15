Политика

Их надо знать в лицо: оглашен список звездных участников крымнашистского шабаша в Севастополе

К годовщине аннексии Крыма оккупационная администрация Севастополя запланировала массовые гуляния. Чтобы вывести горожан на «празднования» 18 марта, в город свезут российских певцов.

Развлекать публику на центральной площади Нахимова согласились в основном подрастерявшие популярность «звезды»: Александр Маршал, Стас Пьеха, Вика Цыганова, Юлия Савичева, Ольга Кормухина, Елена Максимова. Что касается групп, то приглашены «Город 312» из Киргизстана, российский поп-коллектив «Градусы» и группа «Земляне» в новом составе.

Как и любое событие в Крыму в последние годы, гуляния не обойдутся без активной милитаристской пропаганды: молодых севастопольцев, собравшихся на концерт, будут агитировать идти служить в российскую армию. Также горожан завлекают пройтись маршем по улицам вместе с «отрядами самообороны» и поучаствовать в пафосных церемониях возле Вечного огня.

Напомним, праздники в Крыму после аннексии приобрели четко выраженную милитаристскую окраску: активно привлекаются дети в форме российских вооруженных сил. Школьники со сцены демонстрируют, как они ловно управляются с холодным и огнестрельным оружием.



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