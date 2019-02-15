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Политика

Казахстан выдворил задержанных украинских правозащитников

9:44 15 февраля 2019   207
правозащитники
Инф. «ФАКТОВ»

Украинских правозащитников, ранее задержанных в Казахстане, депортировали и вернули на родину. В ночь на 15 февраля Людмила Волошина и Валерий Явтушенко были посажены на самолет и возвращаются в Киев. В 11.30 правозащитники должны прибыть в аэропорт «Борисполь».

Официально Казахстан заявил, что их не удовлетворила указанная правозащитниками цель визита в страну. Адвокаты Волошиной и Явтушенко готовятся оспорить решение о депортации.

Украинские правозащитники входили в состав миссии от Итальянской федерации по правам человека (Federazione Italiana Diritti Umani — Comitato Italiano Helsinki). В Астане украинцев задержала миграционная служба: к Волошиной ворвались в гостиницу и, не дав закончить телефонный разговор, увезли в управление. Явтушенко задержали по пути в консульство.

Консул Украины Иван Алмаши пытался попасть в управление миграционной службы, но ему не открывали дверь. В соцсетях обнародовано видео, как консул безуспешно пытается попасть в здание. Очевидцы говорят, что внутри управления находились мужчины, которые сначала смеялись и записывали происходящее на видео, а затем, поняв, что провоцируют дипломатический скандал, разбежались.

Напомним, правозащитники связывают выдворение с судебным скандалом в Казахстане: один из судов вынес решение, которое не понравилось властям.

Ранее считалось, что поездки украинцев в Казахстан не представляют для них угрозы. Украинской диаспоре в России, желающей проголосовать на выборах, было предложено приехать на участок при посольстве в Астане.

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