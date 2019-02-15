Чудом выжил: оккупанты на Донбассе расстреляли дом с местным жителем (фото)

Происшествия

Оккупанты из крупнокалиберной артиллерии обстреляли поселок Новолуганское (Бахмутский район Донецкой области). Прямым попаданием управляемого 152-мм боеприпаса был разрушен дом, в котором находился 70-летний мужчина. Ранее сообщалось, что боевики обстреляли рабочих аварийной бригады Луганского энергетического объединения.

Как сообщают в штабе Объединенных сил, хозяин дома Виктор Фролов чудом остался жив, получив лишь легкие телесные повреждения. Анализ найденных на месте обстрела обломков снаряда подтверждает применение оккупантами боеприпасов типа «Краснополь». Сообщается, что снаряды данного типа находятся на вооружении артиллерийских подразделений ВС РФ, а серийное производство осуществляется концерном «Калашников».

Тем временем наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали у боевиков значительное количество тяжелой техники за пределами линии отвода, в том числе 18 САУ большого калибра и полтора десятка танков. «Боевики продолжают проводить обучение с боевой стрельбой в зоне безопасности», — сообщают в ООС.

Сообщается, что 10 февраля БПЛА СММ зафиксировал у боевиков за пределами линии отвода в западном районе Луганской област три танка Т-72 в Новогригорьевке; миномет 2Б11 «Сани», 120 мм и два миномета (вероятно 2Б11 и еще один 82 мм) вблизи Сентяновки, а также четыре танка Т-64 у Новоселовки. На следующий день беспилотник наблюдателей обнаружил две противотанковые пушки МТ-12 «Рапира» в жилом районе города Дебальцево (северо-восточнее Донецка). 12 февраля, патрулируя неподконтрольный власти Украины северо-восточный район Донецкой области неподалеку Софиевки, патруль СММ по зафиксировал десять взрывов от выстрелов, а также обнаружили три танка Т-72 примерно в 2−3 км от своей позиции. По оценке наблюдателей, это, вероятно, были учения с боевой стрельбой в пределах зоны безопасности.

Кроме того, 11 февраля, за пределами выделенных мест хранения вооружения неподалеку Хрустального (к юго-западу от Луганска) БПЛА международных наблюдателей зафиксировал восемнадцать буксируемых гаубиц (десять 2А65 «Мста-Б», 152 мм, восемь 2A36 «Гиацинт-Б», 152 мм), два танка Т-64 и одну самоходную артиллерийскую установку 2С9 «Нона-С», 120 мм.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народный депутат Украины Дмитрий Тымчук сообщал, что в конце февраля ожидается прибытие на оккупированную часть Донецкой и Луганской областей выпускников-артиллеристов из России. Их «стажировка», во время которой военнослужащие будут выполнять «зачетные стрельбы», продлится до середины марта.



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