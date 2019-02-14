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Боевики "ЛНР" обстреляли бригаду электриков (фото)
В четверг, 14 февраля, рабочие аварийной бригады Луганского энергетического объединения (ЛЭО) попали под обстрел боевиков.
Ремонтники ЛЭО пытались восстановить линии электропередач в Попаснянском районе. Как сообщает служба в Facebook, работы по ремонту линии энергоснабжения были немедленно прекращены, сотрудникам пришлось покинуть опасное место устранения аварии. К счастью, никто из сотрудников не пострадал.
«Несмотря на все договоренности и присутствие зеркального патруля ОБСЕ, обстрел с вражеской стороны начался в 11:30. Без света на данный момент остаются более 300 потребителей», — говорится в сообщении.
Возобновить работы в ЛЭО запланировали на 15 февраля, но только после того, как будут предоставлены гарантии безопасности со стороны боевиков и их российских кураторов.
Напомним, 13 февраля ночью на территории Попаснянского района в результате боевых действий произошло повреждение линии ВЛ-6кВ ПС «Золотое-2» -ТП 425. Обесточены 6 трансформаторных подстанций. Около 300 бытовых потребителей остались без света. Село Катериновка Попаснянского района обесточено полностью.
Как сообщали «ФАКТЫ», в январе под обстрел боевиков попали работники компании «Вода Донбасса». В результате сгорел автомобиль ЗИЛ-131, принадлежащий коммунальщикам, также были ранены три работника компании.
Украинские военные дают отпор агрессивным действиям оккупантов. На днях в районе Катериновки была уничтожена огневая точка боевиков вместе с расчетом. А в районе населенного пункта Сокольники (Новоайдарский район Луганской области) ВСУ уничтожили бронированную машину противника.
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