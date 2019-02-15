Спорт

Болельщики киевского "Динамо" пострадали в Греции дважды: сначала от местных фанатов, потом от полиции (видео)

Фанаты «Динамо» дважды пострадали во время поездки в Грецию на матч украинского клуба с «Олимпиакосом» в Лиге Европы. Сначала у болельщиков «Динамо» случилась стычка с фанами «Олимпиакоса». Поводом стал российский триколор, вывешенный в секторе греческих болельщиков.

Вследствие драки некоторые представители фан-клуба «Динамо» получили глубокие резаные раны — возможно, от ножа или другого острого предмета.

Также фанаты украинской команды пострадали от греческой полиции. Силовики применили дубинки, заставляя футбольных фанатов сменить места.

На своей странице в соцсетях болельщики намекают, что, увидев в Киеве фанов «Олимпиакоса», в долгу не останутся.

Тем временем Харьков перед матчем «Шахтер» — «Айнтрахт» пострадал от бесчинств немецких болельщиков. Они били бутылки, разбрасывали мусор, следуя по центральной части города. В Харьков приехало более двух тысяч футбольных фанатов из Германии.

Напомним, 13 февраля в Киеве фаны «Динамо» устроили драку с приехавшими в город болельщиками «Айнтрахта». В стычке «стенка на стенку» принимали участие более сотни фанатов.

Фото troublemakers.ua/Facebook

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