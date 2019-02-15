27.08 / 27.32 30.51 / 30.94
Киев: +2
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Болельщики киевского "Динамо" пострадали в Греции дважды: сначала от местных фанатов, потом от полиции (видео)

10:28 15 февраля 2019   333
фанаты
Инф. «ФАКТОВ»

Фанаты «Динамо» дважды пострадали во время поездки в Грецию на матч украинского клуба с «Олимпиакосом» в Лиге Европы. Сначала у болельщиков «Динамо» случилась стычка с фанами «Олимпиакоса». Поводом стал российский триколор, вывешенный в секторе греческих болельщиков.

фаны

Вследствие драки некоторые представители фан-клуба «Динамо» получили глубокие резаные раны — возможно, от ножа или другого острого предмета.

Также фанаты украинской команды пострадали от греческой полиции. Силовики применили дубинки, заставляя футбольных фанатов сменить места.

На своей странице в соцсетях болельщики намекают, что, увидев в Киеве фанов «Олимпиакоса», в долгу не останутся.

Тем временем Харьков перед матчем «Шахтер» — «Айнтрахт» пострадал от бесчинств немецких болельщиков. Они били бутылки, разбрасывали мусор, следуя по центральной части города. В Харьков приехало более двух тысяч футбольных фанатов из Германии.

Напомним, 13 февраля в Киеве фаны «Динамо» устроили драку с приехавшими в город болельщиками «Айнтрахта». В стычке «стенка на стенку» принимали участие более сотни фанатов.

Фото troublemakers.ua/Facebook

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.

Киев
+2

Ветер: 4 м/с  3
Давление: 757 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины