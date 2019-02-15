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Выбежал на поле и нагадил в штрафной: в Аргентине пес прервал матч грандов (видео)
Матч элитного дивизиона чемпионата Аргентины между трехкратным чемпионом страны «Росарио Сентраль» и действующим обладателем Кубка Либертадорес «Ривер Плейт (1:1), состоявшийся 14 февраля, был прерван из-за выбежавшей на поле собаки.
По ходу второго тайма пес рванул в штрафную площадку одной из команд и при десятках тысяч свидетелей… справил нужду прямо на поле. После этого его долго не могли поймать. Животное удрало от арбитра, и лишь один из игроков «Росарио» успокоил собаку, после чего симпатягу вынесли со стадиона.
Кстати, во время этого же поединка в Росарио на поле выбежала обнаженная женщина (на видео — с 3:58), но до «помеченной» псом штрафной площадки «легкоатлетка» добежать не успела. Стюарды схватили…
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!
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