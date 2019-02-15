Бросил умирать: в Одессе будут судить врача, нарушившего клятву Гиппократа

Происшествия

В Одессе будут судить врача «скорой», который не оказал помощь умирающему на улице человеку.

«14 февраля прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении медика, подозреваемого в непредоставлении помощи больному, что повлекло смерть последнего», — сообщили «ФАКТАМ» в прокуратуре Одесской области.

Отмечается, что в январе прошлого года сотрудники патрульной полиции по вызову граждан прибыли к железнодорожному вокзалу, где неподалеку, на остановке общественного транспорта, обнаружили мужчину, который жаловался на плохое самочувствие.

«Правоохранители вызвали скорую помощь, — уточнили в прокуратуре. - Однако бригада медиков, хотя им точно указали, куда подъехать, прибыла по другому адресу — рядом с местом, где находился срочно нуждавшийся в помощи человек. Также установлено, что приехавший врач был пьян».

Заметив машину «скорой», правоохранители проинформировали медиков о точном местонахождении потерпевшего. Но они не отреагировали на просьбу полицейских помочь 52-летнему мужчине. Тот, так и не дождавшись помощи, умер.

Медиков доставили в отдел полиции. Оказалось, что из всей бригады трезвым был только водитель. После разразившегося скандала врача и фельдшера уволили из скорой помощи.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Приморского отдела полиции по статье «Неоказание помощи больному медицинским работником, что повлекло смерть больного» УК Украины. Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о случае в Николаеве, где на вызов о ДТП прибыла «скорая» с пьяным экипажем. Один из медиков объяснил пьянство во время рабочего дня семейными проблемами.

А недавно в Николаевской области из-за несвоевременно оказанной медицинской помощи женщина стала инвалидом — ей пришлось отрезать травмированную ногу.



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