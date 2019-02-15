В Николаеве девочки-подростки поиздевались над водителями (видео)

Происшествия

В Николаеве подростки затеяли опасную игру посреди проезжей части в центре города — на перекрестке улиц Адмиральской и Шнеерсона.

Две девочки и парень по очереди перебегали улицу по пешеходному переходу, при этом делая вид, что преодолевают некое препятствие — высоко поднимали ноги или делали вид, что перепрыгивают посторонний предмет.

Тем самым они сбивали с толку водителей, сообщил автор видео, опубликованного в Facebook.

Ролик вызвал бурю эмоций пользователей.

«Мы 13 февраля ехали с мужем и детьми по Космонавтов и две здоровые дуры (по другому сказать не могу) выбежали прямо под колеса, даже не на переходе, что мы чуть одну не сбили. Слава Богу мы не летаем и смог муж среагировать, а иначе сбил бы ее», — вспомнила свой случай Виктория Сокур.

«Приколов в интернете насмотрелись…», — констатирует Наталья Синица.

А Евгений Медведчук посмотрел на ситуацию более спокойно, предположив, что игры подростков могли быть жестче.

«Да ладно вам))) лучше чем натянутая магнитная лента через дорогу», — написал он.

Напомним, в начале года молодой парень в Ровно шокировал сеть видео, на котором он пробежался по крыше патрульного авто. Тем самым он решил начать собственный chellenge, который, кстати, вскоре подхватили, а Черкассах.

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