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Биатлон в Солт-Лейк-Сити: где смотреть онлайн женскую и мужскую гонки преследования
В субботу, 16 февраля, в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону в американском Солт-Лейк-Сити, принимавшем зимние Олимпийские игры 2002 года, состоятся женская и мужская гонки преследования.
У женщин в гонке на 10 км среди 60 участниц выступят наши Юлия Джима (10-я позиция на старте, отставание от лидера — 55 секунд; на фото), Яна Бондарь (18-я, +1:31) и Надежда Белкина (54-я, +2:49).
К сожалению, наши мужчины неудачно провели спринт, хотя на дистанции 12,5 км Украину представят Дмитрий Пидручный, который стартует 33-м (+1:42), и Артем Тищенко (54-й, + 2:33).
Кубок мира. Восьмой этап. Солт-Лейк-Сити (США)
16 февраля (суббота)
Гонка преследования (женщины) 19:10 «UA:Перший», «Спорт 1», «Евроспорт 1», «Матч ТВ»
Гонка преследования (мужчины) 23:10 «UA:Перший», «Спорт 1», «Евроспорт 1», «Матч ТВ»
Программа состязаний на этапах Кубка мира в Северной Америке (в канадском Кэнморе и американском Солт-Лейк-Сити) завершится в воскресенье, 17 февраля, одиночной смешанной (не исключено, что на старт выйдут Джима и Пидручный) и классической смешанной эстафетами.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Юлия Джима вошла в топ-10 по итогам спринтерской гонки в Солт-Лейк-Сити.
Фото biathlon.com.ua
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