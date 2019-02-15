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Происшествия

Полиция в шоке: известный нардеп взял на поруки подозреваемого в расстреле предпринимателя

22:52 15 февраля 2019   890
Владимир Парасюк
Инф. «ФАКТОВ»

Народный депутат Владимир Парасюк, известный своими скандальными выходками, выступил поручителем злоумышленника, который в мае 2018 года в Запорожье расстрелял из автоматического оружия автомобиль местного предпринимателя. Тогда жертва покушения получила пулевое ранение, а преступники исчезли с места преступления на мотоцикле, оставив оружие, сообщил в своем Facebook первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Поиски стрелявших продолжались до 14 февраля 2019 года, а когда один из них был задержан полицией, Орджоникидзевский районный суд Запорожья освободил подозреваемого под личное поручительство депутата Парасюка.

«А нужно ли дальше устанавливать и искать других причастных к этому преступлению?», — задается вопросом Аброськин.

Напомним, в ночь на 10 декабря в центре Львова народный депутат Украины Владимир Парасюк совершил ДТП на своем автомобиле Ford Mondeo.

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